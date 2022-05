Kirsipuu: hetkel on kõige tugevam Simon Yates, aga velotuur on pikk

Aasta esimesel maanteeratturite suurtuuril Giro d'Italial on praeguseks peetud kolm etappi ja tõsisemad mõõduvõtmised seisavad ees. Silma on paistnud britid: laupäeval võitis Simon Yates eraldistardist sõidu ja pühapäeval Mark Cavendish sprindifiniši . Ainsa eestlasena lööb velotuuril kaasa Rein Taaramäe. Senitoimunut kommenteeris ja lähinädalatel juhtuvat prognoosis ETV spordisaates endine profirattur Jaan Kirsipuu.

Mul on tunne, et kus tavaliselt Michael Mörköv on aktsioonis, sealt tuleb tiimile ka etapivõit. Nii ka täna Mark Cavendishiga läks. Milles selle paari edu seisneb?

Mitte nii paari, vaid tiimi üldse - nad on aastaid hästi kokku sõitnud. Mark Cavendishi ja Fabio Jakobseniga. Enne seda Sam Bennettiga. Nad olid väga hästi kokku harjutanud. Mörköv on geniaalne vend - ta oskab sprindirongi väga hästi juhtida. Käsib õigel ajal gaasile vajutada. Loomulikult poisid ise on ka võimekad. Kes töö ära teeb, seal ei olegi lõpuks vahet, kas see on Cavendish või Jakobsen või Sam Bennett. Peab piisavalt kiirem olema.

Mark Cavendishil oli paar väga rasket hooaega ja siis tuli eelmine aasta jubeda pauguga Touril tagasi. Arvestades tänast - päris pikk lõpp ja karm finiš - on ta nüüd maailma parim sprinter 36-aastaselt?

Ei ole. See on kindlasti maailma parim sprindirong. Aga ma arvan, et Caleb Ewan ja Fabio Jakobsen on temast ikkagi paremad. Ja võib-olla mõni veel, kes hakkab tõusma alles.

Ungari etappidel ei saanud me kindlasti mägedemeestest mingit pilti ette. Aga sellest hoolimata - nende kolme etapi puhul, kes on sulle Girol muljet avaldanud?

Kindlasti Simon Yatesi eraldistart. Ta suutis selle lausa võita. Teades, kuidas see eraldistart oli: hästi tehniline, palju paigalt kiirendusi ja lõpus kilomeeter-poolteist mäkke, siis eeldada võis, et kergemakaalulised poisid - neil on väike eelis puhaste spetsialistide ees nagu Tom Dumoulin. Aga ta oli oma otsestest konkurentidest 15-30 sekundit parem. See näitab, et ta on väga hea. Võib-olla liigagi hea Giro alguseks. Kas ta suudab seda ära kasutada, et teistega vahe sisse teha? Seda me näeme.

Rein Taaramäe suutlikkus Girol. Selle kolme päeva jooksul tema etappi ei olnud ja me mingit pilti ei näinud. Teisalt oli ta üks vähestest, kes võitles ka Romandia velotuuril ja tegi seda päris hästi. Mis konditsioonis võiks ta Girol olla?

Ma temaga praegu rääkinud ei ole, aga jutust sain nii palju aru, et ta Romandiat alustas veel kesiselt, aga lõpetas hästi. See on pigem hea märk. Siit ta läheb ehk sama hooga edasi, võib-olla veel paremaks.

Kas teisipäeval võib juba tema variant olla, kui finišeeritakse Etna otsas või on veel vara?

Ma arvan, et viimane tõus on liiga pikk. Isegi, kui lastakse jooksikud minema... ma arvan, et nii pika tõusu peal mäe all neli-viis minutit vahet ei pruugi olla piisav. Seal läheb madinaks. Keegi seal tuuri ei võida, aga keegi, kel on kehv päev, võib kaotada hea mitu minutit. Kuigi mitte väga järsk, on see ikkagi päris pikk tõus. Kõik ei ole võib-olla harjunud üle tunni maksimumiga mäkke minema.

Nii et seda Reinu päeva peame võib-olla veel natuke ootama?

Pigem arvan jah. Teisipäeval hakkavad kokkuvõtte vennad juba üritama, üksteist testima.

Mis ta roll praegu Girol on?

Eks ta ongi siuke vaba elektron. Tema tugevusi teatakse tiimis ja eks ta ise vaatab, kuna tal on võimalused ja siis tal lastakse teha ka. Väga konkreetset liidrit tiimis ei ole. Sama Biniam Girmay, kes oli esimesel etapil teine - sobivad etapid tehakse tema jaoks, sobivad etapid lastakse Reinul oma sõitu teha. Võib-olla keegi teeb natuke kokkuvõtet ka - Jan Hirt näiteks. Ma täpselt ei tea.

Simon Yatesist sa juba rääkisid. Kes sinu favoriit Girol aastal 2022 on?

Eks ta üks neist kindlasti ole. Ta on poodiumit juba teinud - eelmine aasta kolmas. Richard Carapaz on alati olemas, kui läheb päris võidusõiduks. Võib-olla need kaks ja siis Jai Hindley, kes vist oli teine ülemöödunud aastal. Praegu on veel väga vara öelda. Ma arvan, et antud hetkel on Simon Yates neist kõige tugevam, aga tuur on pikk.