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Rasmus Mägi: ma ei näe varianti, et teen suve jooksul mõne stardi

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Kergejõustik

Tõkkejooksja Rasmus Mägi rääkis Pärnus toimunud kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel, et sel hooajal teda võistlemas ei näe. Samas sportlaskarjääri lõpetamist Mägi veel tõsiselt ei kaalu.

Rasmus, kui hea oli Viola [Hambidge] jooks treeneri pilgu läbi?

Nii palju kui vaheaegu olen vaadanud, siis pigem ütleks, et üks kiiremaid sel hooajal. Ühes teises kiirema algusega jooksus ta kustus lõpus ära. Tänane jooks kandis teda hästi. Võib-olla viimasel tõkkel sattus liiga elevile ja sealt kõige paremini maha ei tulnud ning kaotas natukene hea hoo, aga ma arvan, et pigem väga korralik jooks.

Kas sa ootasid paremat tulemust või läks kõik plaanipäraselt?

Rütmiliselt läks kindlasti plaanipäraselt. Paar väikest detaili toovad jälle uue arenguhüppe. Usun, et temas on veel paremad ajad sees olemas, aga täna, EM-i silmas pidades, oli vajalik üks selline hea jooks ära teha. Loodame, et Viola astus sellega suure sammu EM-i suunas ja saame seal olla veel paremad ja kiiremad.

Kas ma saan õigesti aru, et Viola pääsemine EM-ile peaks olema kindel?

Viola poolt on kõik tehtud. Tänasega lähevad nimekirjad lukkud ja hakatakse punkte arvutama. Sõltub natukene konkurentide tänastest sooritustest. Teame, kes on ohtlikud nimed, kellel parasjagu meistrivõistlused toimuvad. Ma arvan, et täna õhtuks on pilt kindlasti päris palju selgem.

Rasmus, ma ei saa küsimata jätta: paljud kergejõustikusõbrad ootasid, et sa hakkaksid sel hooajal uuesti võistlema. Kas täna tuleb meil tõdeda, et see lootus ei täitu?

Täna ilmselgelt ma ei võistle ja pigem ei näe ka varianti, et teen selle suve jooksul mõne stardi. Ajad on olnud päris kiired. Meie enda treeninggrupp on kasvanud ja kuidagi on enda asjad jäänud tagaplaanile. Paraku on viimasest pöia murest taastumine kujunenud pikemaks kui ma esialgu lootsin. Need on hetkeseisuga need põhjused, aga ühtegi lõplikku avaldust ma täna kindlasti valmis tegema ei ole.

Kui nüüd see hooaeg jääb ka vahele ja kokkuvõttes kaks aastat vahele, kas see on juba liiga pikk paus, et tippsporti tagasi tulla?

See on kindlasti pikk paus. Tase on jätkuvalt kõrge. Kui ise jääd vanemaks, siis loomulikult muutub katsumus suuremaks. Ma võtan endale mingisuguse mõtlemisaja ja proovin aru saada, kuidas keha reageerib või kas näen mõtet, et proovida veel mõnda aastat tippspordis.

Kas sind hoiab võistlusrajalt eemal pigem see, et kui tagasi tuled, siis tahaksid tulla samale tasemele, kus sa olid enne pausi? Või sa oled nõus leppima esialgu vähemaga?

Ei ole nõus leppima vähemaga. Võib-olla kõige raskem minu enda jaoks ja kõige suurem pettumus Pariisi olümpiamängude järel oli see, et lootsin, et tingimuste mõttes saan teha veel sammu lähemale tippudele. Mingisugused ootused või unistused, mis mul on olnud seoses ettevalmistusega. Paraku neid realiseerida ei õnnestunud. See tippspordi rong, ja kui kiiresti see sõidab, see on väga halastamatu. Sellepärast ongi viimase aasta jooksul olnud lihtsam panustada teiste tegemistesse, kes võib-olla veel nii kõrgel tasmele ei ole, kellega on võimalik käepärasemate tingimuste või lahendustega hakkama saada.

Suur aitäh!

Toimetaja: Henrik Laever

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