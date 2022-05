Taaramäe pälvis Itaalia velotuuri neljandal etapil kolmanda koha

172-kilomeetrise Etna mäe otsas lõppenud neljanda etapi võitis jooksikute hulgast sakslane Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), edestades lõpuspurdiga hispaanlast Juan Pedro Lopezi (Trek - Segafredo). Samuti pikalt 14-mehelises jooksikute grupis sõitnud Taaramäe pälvis kolmanda koha, kaotust võitjale oli 34 sekundit.

Aprillis 35-aastaseks saanud Taaramäe tegi oma profikarjääri ühe silmapaistvamatest sõitudest. Ta võistleb Itaalia velotuuril kolmandat korda ja tänasest kolmandat kohast on ta olnud vaid korra edukam - aastal 2016, kui võitis etapi.

"Natukene mõru tunne on, et kui sellisele etapile minna, siis ikkagi loeb etapivõit. Ega see kolmas koht tegelikult ei loe. Üldiselt näitas tänane, et ma olen heas vormis ja jätkuvalt tasemel. Jalad olid samad head kui Vueltal. Kui mul poleks krampe olnud, siis oleksin koos esimestega lõpetanud. Tõusu pidin väga targalt sõitma, kuna umbes kümme kilomeetrit võitlesin krampidega" rääkis Taaramäe.

Peagrupp jäi võitjast maha kahe minuti ja 37 sekundiga ning sellest oli kiireim Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Taaramäe tiimikaaslased Domenico Pozzovivo ja Jan Hirt kaotasid Kämnale vastavalt 2.56 ja 2.58.

Velotuuri üldliidriks kerkis Lopez, teisel kohal jätkab Kämna (+0.39) ja kolmandal Taaramäe (+0.58), kes enne neljandat etappi oli 60. kohal. Eestlane hoiab kolmandat positsiooni ka parimate ronijate arvestuses.

"Kokkuvõttes olen kolmas ja ega ma järgmistele etappidele aega kaotama ei lähe. Üritan seda kohta hoida ja eks ole näha, mis koht lõpuks tuleb. Pärast järgmiseid mägietappe on näha, kui kaua suudan tipus olla. Mingil määral pean ka meeskonda aitama, kuna meil on üks väga tugev sprinter, kes oli esimesel etapil teine ja meie kokkuvõttemehed teevad samuti häid esitusi," lisas Taaramäe.

Kolmapäeval on Itaalia velotuuril kavas Catania – Messina 174-kilomeetrine etapp, mille keskel sõidetakse üle teise kategooria tõusu.