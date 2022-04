EM-finaalturniiril mänginud Leedu võõrustab Eesti käsipallikoondist

Eesti on aegade jooksul Leeduga kohtunud 15 korda, võitnud neljal ja kaotanud kümnel juhul. Viimati mängiti 2015. aasta juunis Dobeles 26:26 viiki. Tihti on kahe koondise mängud kulgenud põnevalt ning viiel korral on võitja selgunud minimaalse paremusega.

Treenerid Sivertsson ja Savukynas kohtusid 25 aastat tagasi MM-il mängijatena

"Leedu osales jaanuaris EM-finaalturniiril, mis on iseenesest juba kvaliteedimärk. Vaatasin ka märtsikuiseid mänge Iisraeli vastu ja kuigi Leedu kaotas, siis kohati mängiti väga head käsipalli," tunnistas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

25 aastat tagasi MM-finaalturniiril koos Rootsiga hõbedat võites aitas Sivertsson rootslastel teekonnal finaali konkurentsist lülitada ka Leedu, kelle koosseisus tegutses mängujuhina koondise praegune peatreener Gintaras Savukynas.

Leedu käsipall oli väga tugev juba Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal, mil Kaunase Granitas võitis medaleid suurriigi meistrivõistlustel ning 1987. aastal ka Euroopa karikasarja. Tuntuima mängijana saavutas tänavu jaanuaris meie seast lahkunud Valdemaras Novickis N. Liidu koondises olümpiakulla ja -hõbeda.

Koondise peatreeneriks palgati pärast jaanuarikuist EM-finaalturniiri kogenud ja Eesti käsipallipublikule hästi tuttav Savukynas. 51-aastane tipptreener viis Riihimäe Cocksi kolmel korral järjest Balti liiga võitjaks, sealjuures alistati 2018. aastal Põlvas toimunud finaalturniiril kullamängus Serviti.

Rahvusmeeskonda ka aastatel 2009–2014 juhendanud Savukynas siirdus kaks aastat tagasi Euroopa Meistrite liigas mängiva Zaporožje Motori etteotsa. "Lendasime just tagasi Meistrite liiga mängult, kui sõda algas. Nüüd olen Leedus ja loodan, et see õudus lõpeb varsti," sõnas Savukynas.

Gintaras Savukynas: püüame MM-mängude järel muutusi teha

"Meie koondisel ebaõnnestusid märtsikuised MM-valikmängud Iisraeli vastu ja nüüd püüame värsketel jälgedel veidi muutusi tuua. Lähme mängudele Eesti vastu küllalt eksperimentaalse koosseisuga ning tahame näha, kas ja kuidas Balti või koduliigas tõestanud mängumehed koondisse sulanduvad," selgitas Savukynas.

Leedu tuntuimad käsipallurid praegusel hetkel on kahtlemata Savukynase käe all Motorisse kuulunud Aidenas Malašinskas ja Prantsusmaa klubi Montpellier HB koosseisus esimese leedulasena Meistrite liiga võitnud Jonas Truchanovičius. Kumbki tippmeestest siiski Eesti vastu platsile ei tule.

"Aidenas liitus hooaja lõpuni Hispaania klubiga CB Ademar Leon ning palus end sel korral mitte kutsuda, et uues meeskonnas paremini sisse elada. Jonas on vigastatud, ta ei saanud meid ka Iisraeli vastu aidata ning enne suve lõppu teda platsile pole oodata," sõnas Savukynas.

Siiski on leedukate ridades mitu välisklubide pallurit. Prantsusmaa kõrgliigast tulevad koondisse Gerdas Babarskas (Chambery) ja Lukas Simenas (Istres). Islandi FH Hafnarfjördurist liitub vasakukäeline Gytis Šmantauskas ja Austria tippklubis Alpla HC Hard mängib varasem Balti liiga parim snaiper Karolis Antanavičius.