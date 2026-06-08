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Lepik vigastas Balti turniiril jälle põlve ristatisidet

Jalgpalli Eesti koondis
Mark Anders Lepik.
Mark Anders Lepik. Autor/allikas: Liisi Troska
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondise ründaja Mark Anders Lepiku vigastus Balti turniiri poolfinaalis osutus tõsiseks, Lepik rebestas taaskord põlve ristatisidet (ACL).

Üle pika aja taas koondist esindanud Lepik oli Pärnu Rannastaadionil toimunud mängus algkoosseisus, kuid astus avapoolajal kehvasti ning jäi pikalt murule. Ründaja vahetati 37. minutil välja ning esmaspäeval selgus, et Lepik peab taaskord pikema vigastuspausi tegema.

"Vigastus viib Mark Andersi järgmisel nädalal doktor Kaspar Rõivassepa operatsioonilauale. Eeldatav taastumisaeg operatsioonist on 10-12 kuud," teatas Pärnu Vaprus ühismeedias. "Soovime Mark Andersile edukat operatsiooni ja valutut taastumist!"

25-aastane Lepik on mitmel korral pidanud põlvetrauma tõttu väljaku kõrvale jääma, 2021. ja 2024. aastal vigastas ta samuti koondise juures parema põlve ristatisidet. Tõsisema põlvetraumaga oli vaja hakkama saada ka 2018. aastal. Eesti Jalgpalli Liidu avalike- ja koostöösuhete vanemspetsialist Kaarel Täll ütles portaalile Soccernet.ee, et sel korral sai liiga vasak põlv.

Eesti kohtub teisipäeval Balti turniiri finaalis Leeduga, Lepiku asemel toodi koondisse 20-aastane Karel Mustmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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