Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

1980. aastatel juhendas Garastas edukalt Kaunase Žalgirist ning tema käe all krooniti klubi vahemikus 1985-87 kolmel aastal järjest NL-i meistriks. 1986. aastal jõudis Žalgiris ka toonase Euroopa meistrite karikasarja, praeguse Euroliiga finaali, kus kaotati Cibonale.

1989-1991 oli Garastas Nõukogude liidu koondise peatreener ja ta juhendas 1990. aastal meeskonna Argentinas MM-finaali; pärast taasiseseisvumist sai Garastasest Leedu koondise peatreener ja kohe esimesel katsel võideti Barcelonas olümpiapronks. Sama korrati neli aastat hiljem Atlantas, kahe olümpiatsükli vahele jäi 1995. aastal Kreekas võidetud EM-hõbe.

Hiljem oli Garastas aastatel 2003-11 Leedu korvpalliliidu presidendiks. "Rääkisime viimati kuu aega tagasi. Teadsin, et tal oli operatsioon, tahtsin teda külastada, aga ei jõudnudki... ta oli unustamatu mees," rääkis leedukeelsele Delfile Garastase käe all aastaid nii Žalgirises kui Leedu koondises mänginud Valdemaras Chomicius.

"Veetsime koos pikki aastaid oma elust, võites, kannatades, treenides. Pärast kõiki neid mänge jäime suhtlema, kohtusime pidevalt. Ta mõistis ja toetas oma mängijaid, suutis mõne naljaga nende tuju tõsta. Ta oli kõigepealt inimene ja seejärel treener," lisas Chomicius.