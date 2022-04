Kümme aastat Williamsit juhendanud tipptreener sai loa Halepiga jätkata

Halep on viimastel aastatel teinud koostööd kahe treeneritetiimiga: 2016. aasta alguses lõi ta käed austraallase Darren Cahilliga, 2019. aasta märtsis sai tema treeneriks kaasmaalane Daniel Dobre. Sama aasta septembris naasis ta Cahilli näpunäidete juurde, sel korral kestis nende koostöö kaks aastat ning mullu septembris palkas Halep uuesti Dobre ja teda enne Cahilli juhendanud Adrian Marcu, duoga lõppes koostöö aga pärast Austraalia lahtisi.

Pärast Katari turniiri avaringis saadud kaotust postitas Halep Instagrami endast Mouratoglou akadeemias tehtud trennipilte ja kuulsa treeneri sõnul küsis rumeenlanna temalt juba siis koostöö kohta, aga Mouratoglou lükkas siis pakkumise tagasi.

51-aastane prantslane on alates 2012. aastast olnud Serena Williamsi treeneriks, aga eelmise aasta Wimbledonis saadud jalavigastus on USA tähte väljakutelt juulist saadik eemal hoidnud. Mouratoglou otsus lühiajaliselt Halepit aidata võib tähendada, et Williamsi vigastuspaus kestab veel vähemalt mitu kuud, kuigi ameeriklanna vihjas sel nädalal NFL-i tähe Aaron Rodgersiga filmitud videos, et loodab ka tänavu Wimbledonis mängida.

"Vestlesin Serenaga ja minu jaoks avanes - vähemalt lühiajaliselt - võimalus teha koostööd kellegi teisega," sõnas Mouratoglou, kelle akadeemias treenib ka Mark Lajal.