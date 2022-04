ATP hakkab ebasportlikku käitumist karmimalt kontrollima

Meeste profitennise ühenduse (ATP) esimees Andrea Gaudenzi teatas, et seoses hiljutiste sagenenud ebasportlike juhtumitega väljakul, hakatakse ATP Touri mängijate käitumist väljakul karmimalt kontrollima.

Hiljutised reketite lõhkumised ja kohtunikega vaidlemised on ajendanud ATP-d olukorda karmistama. "Hooaja esimesel kolmel kuul on olnud ebaharilikult palju kõrget tähelepanu pälvinud ebasportliku käitumisega juhtumeid," ütles ATP esimees. "See hõlmab tõsiseid verbaalseid ja reketi kuritarvitamise juhtumeid," jätkas Gaudenzi.

"Oleme näinud liiga palju ohtlikke hetki, kus ametnikud või pallipoisid on sattunud agressiivse või lugupidamatu käitumise risttulesse. Need juhtumid heidavad meie spordialale halba valgust. Selline käitumine mõjutab kõiki ja saadab meie fännidele, eriti noortele fännidele vale sõnumi," lisas ta.

Näiteks on viimasel ajal teiste juhtumite seas tähelepanu pälvinud, kuidas BNP Paribas Openi turniiril põrutas Nick Kyrgios pettunult pärast kaotust Rafael Nadalile reketi vastu maad. Reket põrkas vastu väljakuseina, kus seisis pallipoiss. Selle eest määrati Kyrgiosele 20 000 dollari suurune trahv, millele järgnes veel ka 35 000 dollarit trahvi Miami Openil korduvate rikkumiste eest. Sealhulgas kohtuniku verbaalse väärkohtlemise eest.