Endine esireket Becker ATP rangematest karistustest: masinaid ka väljakul näha ei taha

Hiljuti teatas meeste profitennise ühendus (ATP), et hakkab ebasportlikku käitumist väljakul karmimalt kontrollima. Endine maailma esireket Boris Becker loodab, et sportlased ei muutu seeõttu emotsioonituteks "arvutiteks ja masinateks".

ATP esimees Andrea Gaudenzi teatas aprilli alguses, et seoses hiljutiste sagenenud ebasportlike juhtumitega väljakul, hakatakse ATP Touri mängijate käitumist väljakul karmimalt kontrollima.

Näiteks visati veebruaris Acapulcos toimunud turniirilt välja maailma kolmas reket Alexander Zverev, kui ta purustas oma reketi vastu kohtuniku pukki. Eelmisel kuul Indian Wellsil ja Miamis aset leidund ebasportlike juhtumite eest sai trahvi Nick Kyrgios.

Karjääri jooksul palju vihapuhanguid kogenud 54-aastane Becker sõnas, et sport vajab mängijaid, kes väljakul emotsioone näitaksid.

"Olen üsna õnnelik, et meil (tema karjääri ajal) lubati mängida ja minna hulluks ilma sotsiaalmeedia ja mikrofonide sekkumiseta," ütles kuus suure slämmi üksikmängu tiitlit võitnud Becker väljaandele Eurosport Germany. .

"Mängijatel on täna keerulisem. Kõik on äärmiselt läbipaistev, minu maitse jaoks liiga läbipaistev. Ja siis on küsimus, kuidas otsustajad tennises sellega tegelevad," jätkas Becker.

"Samuti on tennis meelelahutuslik spordiala. Arvuteid ja masinaid ka väljakul näha ei taha. Emotsioonid on head, natuke verd, higi ja pisaraid, see ergutab, see oli meil juba nii. Aga kõigel on piir," lisas ta.

Mitmed tennisistid on ATP tegutsemise heaks kiitnud. Casper Ruudi (ATP 7.) ja seitsmekordne suurmeister Mats Wilander on ühel meelel, et hoolimatu käitumine väljakul tuleb lõpetada.