Medvedev vajab taas esinumbriks tõusmiseks veel kahte võitu

Turniiril esimesena asetatud Medvedev alistas kolmandas ringis 6:3, 6:4 hispaanlase Pedro Martineze (ATP 47.).

Medvedev tõusis maailma esireketiks 28. veebruaril, kuid sai esinumber olla vaid kahes kohtumises ja peale Indian Wellsis kolmandas ringis saadud kaotust läks Novak Djokovic temast tabelis mööda. Selleks, et maailma edetabelis taas esimeseks tõusta, peab Medvedev Miamis vähemalt poolfinaali jõudma. Enda viimasest 13 turniirivõidust 12 on Medvedev saanud just kõva kattega väljakuil, alates 2018. aastast on ta kõva kattega väljakutel teeninud 178 võitu, mis on 38 võitu enam kui kellelgi teisel sel väljakukattel samal perioodil.

Koha eest veerandfinaalis läheb Medvedev vastamisi ameeriklase Jenson Brooksbyga (ATP 39.), kes sai kolm tundi kestnud matšis 6:3, 5:7, 6:4 jagu 15. paigutusega hispaanlasest Roberto Bautista Agutist (ATP 17.).

Varem pole Medevedev ja Brooksby omavahel mänginud.

Kolmandana asetatud kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 5.) oli 6:4, 6:3 parem austraallasest Alex De Minaurist (ATP 28.) ja läheb nüüd vastamisi 18-aastase hispaanlase Carlos Alcarazega (ATP 16.), kes alistas 6:4, 6:4 Horvaatia vanameistri Marin Cilici (ATP 23.). Tsitsipas ja Alcaraz mängisi ka mullusel US Openil, kus Alcaraz võttis otsustavas setis kiires lõppmängus võidu.

Eelmise Mastersi Indian Wellsis võitnud 11. asetusega ameeriklane Taylor Fritz (ATP 13.) hoiab elus lootust kuldsest duublist. Kolmandas ringis alistas ta 7:6 (2), 6:4 enda kaasmaalase ja hea sõbra Tommy Pauli (ATP 37.) ja läheb nüüd kaheksandikfinaalis vastamisi serblase Miomir Kecmanoviciga (ATP 48.), kes sai 7:6 (4), 6:3 jagu ameeriklasest Sebastian Kordast (ATP 38.).