Medvedev sai maailma esireketina esimese võidu

Avasetis näitas Medvedev servimisel selget üleolekut, võites esimeselt servilt 80 protsenti ja teiselt servilt 69 protsenti punktidest. Seevastu Machaci näitajad olid esimesel servimisel 54 protsenti ja teisel 47 protsenti. Ühtlasi lõi Medvedev kolm ässa, Machac mitte ühtegi. Maailma esireketil kulus Mahcaci alistamiseks tund ja 12 minutit.

"Kui esimest setti lähemalt vaadata, siis tegelikult oli see palju tasavägisem kui tulemus näitab. Ta tegi mõningaid vigu ja otsustavatel hetkedel eksis mitmel korral, aga selline see tennis on. Mul on hea meel, et suutsin vastu pidada ja stabiilse esituse teha," rääkis Medvedev pärast matši, vahendab ATP.

Järgmises ringis läheb maailma esireket vastamisi Gael Monfilsi (ATP 28.) ja Filip Krajinovici (ATP 40.) kohtumise võitjaga.

Kolmandasse ringi pääsesid ka 18-aastane Carlos Alcaraz (ATP 19.) ja Dan Evans (ATP 29.). Alcaraz sai 6:3, 6:3 tulemusega jagu ameeriklasest Mackenzie McDonaldist (ATP 59.), Evans oli 6:2, 6:0 parem argentiinlasest Federico Coriast (ATP 65.).