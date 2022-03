Murray sai Indian Wellsi turniiril oma karjääri 700. võidu

ATP Touril on 700 võiduni jõudnud 18 meest. Tegevmängijatest on sama tähiseni jõudnud veel vaid kolm tennisisti. Roger Federeri arvel on 1251 võitu, Rafael Nadalil 1043 ja Novak Djokovicil 991.

"See oli minu eesmärk, mille ma endale eelmise aasta lõpus seadsin. Nüüd tahan minna 800-ni," sõnas šotlane. "Ma olen nüüd vana, nii et mul kulub aega nende kell 11 hommikul algavate mängudega, et alustada" naljatas Murray pärast matši. "Aga Taro mängis ülihästi. Ta on alustanud aastat väga hästi."

Endine esireket Murray kohtub teises ringis 31. asetusega Aleksander Bublikuga, kes oli avaringis vaba.