Venemaa klubide osalemine Euroliigas ja EuroCupil peatati määramata ajaks

Esmaspäeval teatas korvpalli Euroliiga, et Venemaa klubide osalemine Euroliiga ja EuroCupi sarjades on määramata ajaks peatatud.

Otsusega peatatakse Moskva CSKA, Kaasani Unicsi ja Peterburi Zeniidi osalemine Euroliigas. EuroCupi sarjas peatatakse Krasnodari Lokomotiv-Kubani edasine osalemine.

Mõlemas sarjas jätkatakse juba varasemalt koostatud võistluskalendri alusel ning Venemaa meeskondade kohtumised on praeguseks edasi lükatud. Juhul kui olukord Ukrainas ei arene soodsalt, tühistatakse kõikide Venemaa meeskondade senised mängude tulemused ja selle põhjal luuakse uus tabeliseis.

"Euroliiga ja selle liikmesklubid kinnitavad taas oma kindlat pühendumust rahu tagamisele, näitavad vastuseisu vägivallale ja sõjategevusele ning jätkavad oma hääle kasutamist, et edendada austust, kaasatust ja mitmekesisust. Need on väärtused, mis on meie organisatsiooni ja liikmesklubide jaoks keskse tähtsusega," seisis Euroliiga kodulehel avaldatud pressiteates.