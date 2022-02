OTSEBLOGI | Tänak hoiab Rootsi ralli testikatsel kolmandat kohta

Aastase pausi järel naaseb autoralli MM-sari Rootsi, kus tavapäraselt on kiiret minekut näidanud Ott Tänak (Hyundai). Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja on viimasel neljal Rootsi rallil jõudnud kolmel korral pjedestaalile ja 2019. aastal olid ka võidukad. Rootsi ralli avapäeval sõidetakse testikatse, mis algab Eesti aja järgi kell 10.00.

Enne rallit:

Jaanuari keskel toimunud MM-sarja avaetapil Monte Carlos teenis rallivõidu prantslane Sebastien Loeb (M-Sport Ford), kellele järgnesid kaasmaalane Sebastien Ogier (Toyota) ja iirlane Craig Breen (M-Sport Ford). Ott Tänakule sai Monte Carlos saatuslikuks 11. kiiruskatse, kui ta sõitis vastu mäekülge, lõhkus auto ning pidi kokkupõrke tõttu ralli katkestama.

Möödunud aastal asendas Rootsi rallit võistluskalendris Soome talveralli, mille võitis Ott Tänak. Sel aastal sõidetakse autoralli MM-sarja ainus talveralli Rootsis, täpsemalt Umeas ning Tänakule on lumised tingimused alati meeldinud.

"Sõidame seekord Rootsis rohkem põhja pool ja teedel, kus me pole varem sõitnud. Ma ei tea täpselt, mida seekord oodata, aga lumel on mulle alati meeldinud sõita. Hyundai ridades tulime just Rootsis esimest korda pjedestaalile. See tähendaks meile väga palju, kui suudaksime seda saavutust nüüd korrata," rääkis Tänak eelmisel nädalal.

Eeloleval nädalavahetusel pakuvad Tänakule kõige kõvemat konkurentsi Toyota sõitjad Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans, tiimikaaslane Thierry Neuville ning M-Sporti kuuluvad Craig Breen ja Gus Greensmith. Monte Carlos kaksikvõidu võtnud prantslased Loeb ja Ogier tänavu Rootsi rallil kaasa ei tee.

Kaheksakordse maailmameistri Ogier' asemel saab Toyota roolis võimaluse soomlane Esapekka Lappi, kellest võib kujuneda Rootsi ralli nn must hobune. Tunamullu sai Lappi lõpparvestuses viienda koha, 2019. aastal teenis soomlane Rootsis teise koha. Lappi on kokku kolmel korral pääsenud Rootsis pjedestaalile. Monte Carlos kõigi aegade vanimaks rallivõitjaks tulnud Sebastien Loeb'i pidi esialgu asendama Lorenzo Bertelli, kuid itaallane otsustas eraelulistel põhjustel võimalusest loobuda.

Lisaks Tänakule ja tema kaardilugejale Martin Järveojale on Rootsis stardis veel kolm Eesti ekipaaži: WRC2 klassis Georg Linnamäe-James Morgan ja Egon Kaur-Silver Simm ning WRC3 klassis Robert Virves-Aleks Lesk.

Sel aastal on Rootsi rallil kavas 17 kiiruskatset ning sõitjad läbivad kokku 264,8 kilomeetrit. Ralli jäi tänavu plaanitust kahe kiiruskatse ja veidi enam kui 40 kilomeetri võrra lühemaks, kuna piirkonnas karjatatakse põhjapõtru.

Rootsi rallile on võimalik terve nädalavahetuse vältel kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Rootsi ralli ajakava:

Neljapäev, 24. veebruar

Testikatse - Klabböle (7,59 km) kell 10.00

Reede, 25. veebruar

SS1 Kroksjö 1 (14,98 km) kell 9.42

SS2 Kamsjön 1 (27,81 km) 10.52

SS3 Sävar 1 (17,28 km) 12.29

SS4 Kroksjö 2 (14,98 km) 15.47

SS5 Kamsjön 2 (27,81 km) 16.57

SS6 Sävar 2 (17,28 km) 18.34

SS7 Umea Sprint (5,53 km) 19.38

Laupäev, 26. veebruar

SS8 Brattby 1 (10,49 km) kell 9.57

SS9 Örträsk 1 (katset ei toimu) -

SS10 Langed 1 (19,44 km) 11.54

SS11 Umea 1 (10,44 km) 13.08

SS12 Brattby 2 (10,49 km) 16.27

SS13 Örträsk 2 (katset ei toimu) -

SS14 Langed 2 (19,44 km) 18.24

SS15 Umea 2 (10,44 km) 19.38

Pühapäev, 27. veebruar

SS16 Vindeln 1 (14,19 km) kell 8.00

SS17 Sarsjöliden 1 (13,93 km) kell 9.08

SS18 Vindeln 2 (14,19 km) 10.36

SS19 Sarsjöliden 2 (13,93 km) 13.18

MM-sarja punktitabel:

1. Sebastien Loeb 27 punkti

2. Sebastien Ogier 19

3. Kalle Rovanperä 17

4. Craig Breen 15

5. Thierry Neuville 11

6. Gus Greensmith 10

Meeskondlik arvestus:

1. M-Sport 42 punkti

2. Toyota 39

3. Hyundai 13