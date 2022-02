Rootsi ralli liidriks kerkis Neuville, Tänak katkestas

Rootsi ralli reedesel võistluspäeval vahetusid ralli üldliidrid iga katse järel. Esimese katse võitnud Ott Tänak pidi järgmise katse lõpuks loovutama oma esikoha Esapekka Lappile (Toyota). Kolmandal katsel näitas kiiret minekut Kalle Rovanperä (Toyota), kes kerkis katsevõiduga ka ralli üldliidriks. Neljanda kiiruskatse võiduga tõusis liidriks Rovanperä tiimikaaslane Elfyn Evans, kes hoidis esikohta ka pärast viiendat katset, mille võitis Ott Tänak.

Vahetult enne kuuendale katsele minekut pidi Ott Tänak ralli katkestama. Põhjuseks oli rike auto hübriidtehnoloogiaga, mis näitas punast hoiatustuld. Vastavalt ettenähtud turvareeglitele ei lubatud Tänakut starti ning auto viidi teenindusse. Probleemi täpsem põhjus on veel selgitamisel.

