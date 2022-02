Ott Tänak sihib Rootsi rallil pjedestaalikohta

"Sõidame seekord Rootsis rohkem põhja pool ja teedel, kus me pole varem sõitnud. Ma ei tea, mida täpselt seekord oodata, aga lumel on mulle alati meeldinud sõita. Hyundai ridades tulime just Rootsis esimest korda pjedestaalile. See tähendaks meile väga palju, kui suudaksime seda saavutust nüüd korrata," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Eelmisel aastal suutsime Soomes lumeralli võita, seega olen kindel, et oleme ka seekord lumes kiired. Loodetavasti alustame hea hooga ja suudame autoga hea rütmi leida," lisas Tänak.

Hooaja avaetapil Monte Carlos lõpetas ainsa Hyundai sõitjana võistluse Thierry Neuville, Ott Tänak ja Oliver Solberg pidid katkestama.

"Me oleme väga motiveeritud, et pärast keerulist esimest rallit võideldes tagasi tulla. Tahame raske alguse järel saavutada midagi positiivset, mis aitaks meid ka ülejäänud hooaja jooksul edasi," tunnistas Tänak.

Rootsi ralli toimub 24.-27. veebruarini.