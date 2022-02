Tänak: meie autol on kindlasti potentsiaali

Jaanuari keskel peetud Monte Carlo rallil lõpetas Hyundai sõitjatest ainsana võistluse Thierry Neuville, kes sai kokkuvõttes kuuenda koha. Monte Carlos kolmandal päeval katkestanud Ott Tänak usub, et eeloleval Rootsi rallil on Hyundai meeskond konkurentsivõimelisem.

Ott Tänaku arvates peaks Hyundai auto olema lumistes tingimustes paremas hoos, kui peamiselt asfaldil sõidetud Monte Carlo rallil.

"Kui tingimused olid natukene keerulisemad, siis polnud meie tempo tegelikult üldse halb. Me suutsime teiste meeskondadega konkureerida. Kui rehv pidas kõvasti, siis jäime küll teistest maha, aga meil oli ka teisi probleeme, seega me kindlasti polnud oma parimas vormis," ütles Tänak ralliportaalile DirtFish.

Vaatamata Monte Carlos kimbutanud probleemidele usub Tänak jätkuvalt auto potentsiaali. "Kui räägime puhtalt jõudlusest, siis meie autol on kindlasti potentsiaali. Auto on väga kiire, aga me peame seda korralikult arendama, et sõitjatena saaksime täielikult keskenduda sõitmisele," rääkis Tänak.

Andrea Adamo juhtimisel käis Hyundai võistlemas ka rallidel väljaspool MM-sarja, kuid Tänaku sõnul selleks hetkel põhjust ei ole. "Ma arvan, et oleme kõigega hetkel tagajalgadel. Kõigepealt peame kõikvõimalikud probleemid tuvastama, autod jooksma panema ning varuosad ja arenduse valmis saama. Kui meil siis tekib võimalus, siis kindlasti proovime teistel võistlustel osaleda, kuid hetkel on meil väga palju tegemist," tõdes Tänak.

MM-sarja järgmine etapp toimub Rootsis 24.-27. veebruarini.