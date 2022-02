Põhjapõtrade rännak lühendab Rootsi rallit

Kui eelnevatel hooaegadel on rallipark paiknenud Kesk-Rootsis asuvas Torsbys ja sõidetud on selle lähistel, siis tänavu asub rallikeskus Põhja-Rootsis Umeas, kuna sealt loodetakse leida paremaid lumetingimusi.

Paraku kahanes nädal enne võistlus planeeritud 19-kiiruskatseline ralli kahe katse võrra, sest üle 20-kilomeetrise Ortraski kaks läbimist (laupäeval katsed 9 ja 13) tuleb põhjapõtrade tõttu ära jätta.

"Kahjuks on praegused ilmaolud toonud kaasa põhjapõtrade ootamatud liikumised ja karjapidajate sõnul pole ligipääs enam võimalik," kommenteeris Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olsson.

"Mõlemalt poolt pakuti välja mitmeid lahendusi, aga kahjuks me ei leidnud sellist, mis võimaldaks katse toimumist. Otsus sündis hilja, aga see peegeldab asjaosaliste jõupingutusi selle vältimiseks."

Olsson lisas, et MM-ralli asukoha muutmine on keeruline logistiliselt, planeerimise poole pealt ja kogukonnaga läbirääkimise mõttes. "See samm peegeldab korraldajate ja WRC kogukonna arusaamist, et keskkonnategurid võivad mõjutada ligipääsu maapiirkondades. Peame seda asjaolu austama."

"Pika aja jooksul on tehtud ühiskondlikult tohutult tööd, et tagada võistlejatele ja fännidele edukas ralli, aga antud juhul nõustume, et need teed pole 2022. aastal ligipääsetavad."

Aastase pausi järel - mullu peeti talveralli Põhja-Soomes - Rootsi naasev MM-sari pakub seega 17 kiiruskatset kogupikkusega ca 262 kilomeetrit. Teed avab esimesena soomlane Kalle Rovanperä, sest MM-sarja kaks esimest - Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier - kogu hooaega kaasa ei tee ja Rootsis ei stardi.