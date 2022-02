Hübriidid stardis, mõtleb autoralli kogukond juba järgmise suure sammu peale

Autoralli maailmas toimus aastavahetusega suur üleminek, kui eelmise põlvkonna üksnes sisepõlemismootoritega WRC masinad vahetusid hübriidmootoritega Rally1 autode vastu. Esimese jõuproovi Monte Carlos võitis M-Sport Fordil kihutanud Sebastien Loeb.

Siiski leidub ringkondi, kelle sõnul sörgib autoralli MM-sari progressil pigem sabas ja tegelikult pole hübriidmootoritega ralliautod 2022. aasta alguseks enam kuigi kõva sõna ning MM-sari peaks olema veelgi ambitsioonikam.

Rahvusvahelise autoliidu ehk FIA spordivaldkonna juht Robert Reid pigem nõustub kriitikaga. "Üks asi, millest olen promootorile juba rääkinud, on see, et peame hakkama mõtlema uute autode peale," lausus Reid väljaande DirtFish vahendusel.

"Peame tagama edasiliikumise ja see samm, mida praegu teeme, on hea samm. Arvatavasti ma nõustuks, et oleme soovitust mõne aasta maas, aga ma ka ei usu, et maja põleb."

Üksnes elektrimootoreid kasutavate autode hulk maailmas kasvab, nii ka MM-sarjas osalevate tootjate kataloogis. Toyota on seadnud eesmärgiks suurendada aastaks 2030 oma valiku akuga elektriautode seas 30 mudelini, Hyundai plaanib aastaks 2025 jõuda 12 mudelini.

Ford planeerib aastaks 2030 olukorda, kus nende sisepõlemismootoritega ja elektriautode mudelite suhe on 50:50. Elektrisõidukite uue tehase rajamisse investeeritakse 11,4 miljardit USA dollarit (ca 10,1 miljardit eurot).

Autotootjate eelistused avaldavad otsest mõju ka spordisarjadele, aga Reid näeb täiselektriliste sõidukite kõrval veel mitut erinevat suunda, kuhu MM-sari võiks liikuda.

"Vaatame, kuhu tootjad liikuda tahavad. Suur osa tööstust - tõenäoliselt ennekõike poliitiliste otsuste kui kõige muu tõttu - liiguvad elektriautode juurde," nõustus ta. "Ma arvan, et FIA-l ja mootorispordil üleüldiselt on tohutult suur võimalus olla erinevate lahenduste katsetuskohaks."

"Meil on olemas vesinikgaas, veeldatud vesinik, hübriidid, elektriautod, jätkusuutlikud mittefossiilsed kütused, e-kütus, sajaprotsendiliselt sünteetiline kütus, mis on tänapäeval võimalik - kuigi see on kallis, siis hind odavneb. Nii meil on palju erinevaid võimalusi ja lahendusi erinevatele probleemidele."