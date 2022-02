Tallinna linn on valmis toetama WTA tenniseturniiri korraldamist

Tallinna linn teatas kolmapäeval, et on valmis toetama WTA tenniseturniiri korraldamist Tallinnas aastatel 2022–24.

"Tallinna linnavalitsus on valmis turniiri korraldamist toetama nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal, kuna reglemendi järgi tuleks turniiri korraldada kolmel aastal järjest. Tegu on unikaalse ettepanekuga, mida Eestile ei ole varem tehtud. Selle vastuvõtmine on eriti oluline seetõttu, et Eesti naistennisistid esindavad rahvusvaheliselt meid väga kõrgel tasemel," ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Tallinnal on olnud kombeks toetada suuri rahvusvahelisi spordisündmusi kuni 100 000 euroga. Konkreetne toetussumma sõltub sellest, mil määral on valmis panustama teised toetajad, sealhulgas nii erasektor kui ka vabariigi valitsus."

Eesti Tennise Liit on esmakordselt saanud ettepaneku korraldada Eestis tennise WTA 250 kategooria turniir. Plaanitav turniir toimuks oktoobris ja selle potentsiaalne korralduskoht Tallinnas oleks Tondiraba Jäähall kombineeritult Tallinki Tennisekeskusega.