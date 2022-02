Valitsus WTA turniiri ei toeta, Hint: see oli unikaalne võimalus

Vabariigi valitsus ei võtnud teisipäevasel erakorralisel istungil arutusele Tallinnale pakutud WTA 250 kategooria turniiri toetamist. Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hindi sõnul tähendab see, et turniiri Tallinnas ei toimu.

Eesti tennise liit peab teisipäeva jooksul naiste profitennise katusorganisatsioonile WTA-le teada andma, kas Tallinn korraldab tänavu sügisel ja ka järgmisel kahel aastal WTA 250 kategooria turniiri.

Turniiri korraldamiseks lootus tenniseliit saada rahalist tuge nii riigilt, Tallinna linnalt kui ka erasektorilt. Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint kirjutas kaks nädalat tagasi Tallinnale esitatud pöördumises, et erasektorilt vajalik põhimõtteline nõusolek on tenniseliidul olemas, nädala eest teatas Tallinna linn, et on valmis turniiri korraldamist toetama.

Teisipäevasel erakorralisel istungil oli päevakorras neli teemat, mille hulka Tallinna WTA tenniseturniir aga ei kuulunud.

"Praegu tähendab see, et WTA turniir Tallinnas jääb ajalooks. Kas ja millal seda võimalust uuesti tekib, seda on raske ette ennustada," rääkis Hint telefoniintervjuus ERR-ile.

"Riigi osakaal eelarves mängis väga suurt rolli, ilma riigi toetuseta seda turniiri ei korralda. Küsisime riigilt 900 000 eurot, kogu turniiri eelarve on 1,3 miljonit."

"Kõige kurvem selle juures ongi, et teemat ei võetud üldse valitsuse päevakorda, ainuke tagasiside oli Kaja Kallase blogipostitus. Nagu oleme korduvalt öelnud, neid turniire on limiteeritud arv, neid ei vedele lihtsalt kuskil ripakil. See oli ikkagi tänane hetk, unikaalne võimalus, kahjuks on see tänaseks päevaks ajalugu," tõdes Hint.

Terik on otsuses pettunud

"Valitsus ei saanud turniiri rahastamist tänasel erakorralisel istungil arutada, sest Kaja Kallas ei võtnud teemat päevakorda," rääkis kultuuriminister Tiit Terik ERR-ile. "Tenniseliidul on selle otsusega aga ajasurve: lootsime, et saame küsimust arutada juba eelmisel neljapäeval valitsuses, aga siis polnud samuti aega. Tenniseliit paljus Eestile otsustamiseks lisaaega, ja seda me saime, kuid küsimust arutluse taas ei võetud. See oli valitsusjuhi otsus. Meid ei lubatud oma ettepanekuga isegi starti," rääkis Terik.

"Jah, Eestil on keeruline aeg julgeolekus, aga see, et valitsus WTA turniiri küsimust isegi ei arutanud, on kurb. See ei tulnud suure üllatusena, sest Kaja Kallas on ka varem oma seisukohta WTA turniiri osas väljendanud: et väga tore, kui see Eestis toimuks, aga ta ei näe, et riik peaks seda rahastama," ütles Terik.

Terik leiab, et on vähetõenäoline, et WTA turniir võiks Eestis toimuda ainult kohaliku omavalitsuse või erarahastusel.