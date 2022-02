Tennise kogukond Kallasele: nii suurt üritust pole Eestis varem korraldatud

Peaminister Kaja Kallas suhtus skeptiliselt riigi võimalustesse turniiri toetada, sest ei näe, et sellega kaasneks kasu majandusele. Eesti tennise kogukond, eesotsas Eesti Tennise Liiduga, otsustas Kallasele avaliku pöördumise esitada.

Avaldame pöördumise täies mahus:

Käesoleva kirjaga kinnitab Eesti tennise kogukond oma igakülgset ja kõikehõlmavat toetust WTA tenniseturniiri korraldamise asjus Tallinnas. Tennisekoolide esindajate ja treeneritena peame tänast ajahetke kõige õigemaks sarnase suurürituse korraldamisel ning hindame selle positiivset mõju nii laste- kui noortespordile, tennisele ja spordile tervikuna otsatuks.

Eesti tennisistid näitavad täna läbi aegade kõige kõrgemaid tulemusi, kuid lastel, noortel ja kogu avalikkusel puudub võimalus neid võistlemas näha. Turniire saab vaadata teleülekannete kaudu, kuid ainult vahetu kogemuse kaudu on võimalik mõista ja osa saada saavutatud tasemest ja mängu tegelikust kvaliteedist.

Laiemale avalikkusele tähendaks see meie absoluutses tipus olevate sportlaste saavutuste avalikku väärtustamist ja tunnustamist ning nende loodud positiivse emotsiooni jagamist ühiskonnaga nagu see on toimunud murdmaasuusatajate edu tipul 1999.-2017. aastatel Otepää MK-etapi korraldamisel ning nüüd Ott Tänaku edust tõukuvalt WRC Rally Estonia toimumisel.

Just suurürituste kaudu on võimalik spordi ja spordiala kandepinna laiendamine ja harrastajate arvu suurendamine – seda näitab rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamise kogemus. Turniiri mõju hinnates tuleks arvestada ka sporditurismiga, mis meelitaks siia tennist kõrgel tasemel mängivatest naaberriikidest turismi madalhooajal spordituriste – riigile oleks tegemist tuluprojektiga.

Tennis on naiste spordialadest maailmas number 1, tennise harrastajate hulk ulatub 600 miljoni inimeseni. WTA turniiri korraldamine Tallinnas tooks täna ajaloolist edu saavutanud tennisetipud koju ning annaks vahetu kogemuse ja emotsiooni nii spordiharrastajatele kui laiemalt ühiskonnale. Kõrget huvi kinnitavad senised Tallinnas toimunud Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni turniirid ning neli ja pool aastat tagasi, 21. novembril 2017. aastal toimunud Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi Saku Suurhalli täismaja toonud näidismäng.

Nii kõrgele tasemele samal ajal ja mitu mängijat pole Eesti tennises varem jõudnud ja arvestades Eesti rahvaarvu on selle tõenäosus ka tulevikus võimalik vaid kõikide asjaolude kokkulangemisel. Lisaks tuleb arvestada, et täna on tippmängija ka Lätil, kelle osavõtu korral saaksime rääkida piirkondlikust huvist ja nõudlusest.

Jagame täielikult Teie seisukohta ja vajadust näha suurt pilti ning kujundada üldised toetuspõhimõtted. Tennise poolt vaadates näeme, et sarnase mastaabiga turniiri ei ole varem Eestis mitte kunagi korraldatud ning selle toimumine ei ole ka kaugemas tulevikus tõenäoline. Tegemist on tõepoolest harukordse ja ainulaadse võimalusega, omamoodi WTA poolse sõnumi ja tunnustusega Anett Kontaveitile ja Kaia Kanepile.

Loodame siiralt, et Eesti valitsusliikmed mõistavad avanenud võimaluse erakordsust, selle mõju Eesti riigi spordile, majandusele ja mainele ning leiavad ühismeele.

Pöördumisele kirjutas alla 33 tenniseklubi ja 40 treenerit.