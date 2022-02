Sakkari tänusõnad tõid Kontaveidile pisara silma

Pärast kaotust lausus Sakkari, et Kontaveit pole mitte ainult suurepärane mängija, vaid ka suurepärane inimene ja see on talle isegi olulisem.

"Anett, siin me jälle oleme! Ma olen pettunud, aga sa väärisid seda. Sa mängisid suurepärast tennist ja näitasid suurepärast iseloomu," lausus kreeklanna matšijärgses väljakuintervjuus.

"Inimesed, kes te ei tea - me oleme head sõbrad! Ma olen sinu saavutuste üle väga-väga õnnelik. Väga õnnelik sinu tiimi üle."

"Ma olen seda palju maininud, et sa oled väga hea mängija, aga sa oled äärmiselt hea inimene, mis loeb minu jaoks rohkem kui olla lihtsalt hea tennisist," jätkas Sakkari. "Nii et veel kord - õnnitlused!"

Kontaveit lausus, et on pisut sõnatu, aga soovis samuti vastast tänada. "Sinu sõnad tegid mu silmad niiskeks. Saan vastata samaga - sa oled nii suurepärane inimene ja ma olen nii õnnelik, et saame neid finaale jagada, mängida suurtel areenidel. Ma hindan sind väga ja ma olen kindel, et oled tulevikus väga edukas," ütles Eesti esireket.