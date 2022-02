Kontaveit on siseväljakutel peetud WTA turniiridel võitnud 18 matši järjest

See on pikim WTA siseväljakutel peetud mängude võitude seeria kümne aasta jooksul. Petra Kvitova (WTA 23.) sai 2011. aasta Pariisi turniirist kuni 2012. aasta Stuttgarti turniirini 17 võitu järjest.

26-aastane eestlanna saavutas oma viimase võidu reedel, alistades Peterburi tenniseturniiri veerandfinaalis olümpiavõitja Belinda Bencici (WTA 24.) ning pääses poolfinaali.

"Ma ei ole statistikale väga palju mõelnud, aga võib-olla on põhjus selles, et Eestis mängime me suurema osa aastast siseväljakutel, nii et mul on seal mugav ja olen harjunud seal mängima," ütles Kontaveit WTA-le. "Ka eelmisel aastal ja sel aastal on turniirid, mida me mänginud oleme, väga hästi korraldatud ja mul on väljakutel väga hea tunne olnud. See on minu jaoks peamine, et mul oleks positiivne mõtteviis ja väljakutel tõeliselt nauditav mängida."

Kontaveidi võiduseeria algas eelmisel sügisel Ostravas peetud turniiril ning nüüd on ta esimene mängija, kes on võitnud 18 või enam järjestikust siseväljakutel toimunud kohtumist. Viimane nii pikk võiduseeria oli endisel maailma esireketil Justine Heninil, kes võitis 2007. aasta Stuttgarti turniirist kuni 2010. aasta Stuttgartini 22 matši.

Kui Kontaveit jätkab oma võiduseeriat, siis saab temast kuues mängija alates 1990. aastat, kes on võitnud 20 või enam järjestikust matši.