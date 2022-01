Käsipalli EM-i finaalis kohtuvad turniiri ajaloo edukaimad riigid

Rootsi alustas kohtumist aeglasemalt ja jäi nelja väravaga taha enne, kui tegi kiire spurdi ja läks esimese poolaja lõpus juhtima. Kuigi Prantsusmaa jõudis lõpuminutitel viigiseisule väga lähedale, hoidis Rootsi neid tagasi ning väravavaht Andreas Palicka tõusis mängu kangelaseks, kui tõrjus viimastel sekunditel prantslase Ludovic Fabregase palli.

Rootslaste väravavaht Palickast sai Euroopa meistrivõistluste ajaloos esimene väravavaht, kes on visanud ühes kohtumises kolm väravat. Lisaks sooritas ta 12 tõrjet. Jim Gottfridsson viskas prantslastele üheksa väravat ja andis kuus resultatiivset söötu.

"See oli jälle üks hull kohtumine, vaikselt tundub, et me ainult selliseid oskamegi mängida. Olime nagu Ameerika mägedel, me ei alustanud hästi, kuid suutsime oma plaanist kinni pidada ja siiski võidu võtta," ütles Rootsi paremäär Lukas Bella.

Hispaania sai neljandat aastat järjest EM-i finaali, kui poolfinaalis alistati Taani 29:25. Hispaania kangelasteks olid Aleix Gomez ja väravavaht Gonzalo Perez de Vargas. Gomez valiti 11 väravaga ka mängu parimaks.

Perez de Vargas tegi kohtumise viimase kümne minuti jooksul kolm päästvat tõrjet, et vältida taanlaste järele jõudmist.

"Me tegime hiilgava teise poolaja. Kaitsesüsteemi vahetus ning väravavahi ilusad tõrjed tõid meile täna võidu," ütles Hispaania treener Jordi Ribera pärast mängu pressikonverentsil.

Rootsi ja Hispaania vahelises finaalis pühapäeva õhtul on kaalul palju ajaloolisi saavutusi. Hispaanlaste jaoks on tegemist neljanda järjestikkuse finaaliga ning nende võit tähendaks, et neist saaks esimene tiim pärast sajandivahetuse Rootsit, kes on suutnud EM-i kolm korda järjest võita. Skandinaavlased on nelja tiitliga edukam riik võistluste ajaloos ning homse edu korral pikendaks nad seda vahet veelgi.

Rootsi ja Hispaania kohtusid omavahel samas faasis neli aastat tagasi ning siis pidid Skandinaavlased vastaste kindlat 29:23 paremust tunnistama. Samuti mindi vastamisi olümpia veerandfinaalis, kus taas hispaanlased 34:33 peale jäid. Rootslased on sel turniiril juba kolm korda olnud hävimise äärel, kui viimaste sekundite võidud on võetud nii esimeses faasis, põhiturniiril kui ka nüüd poolfinaalis.