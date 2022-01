Lõpusekundi karistusvise tõi Rootsile Euroopa meistritiitli

Rootsi alustas finaali tugevalt ja hoidis Hispaaniat viis minutit kuival, kuigi tiitlikaitsjad ei lubanud ka rootslastel eest minna, lõpetasid poolaja tugevalt ja läksid pausile 13:12 eduseisus.

Teise poolaja esimese poole oli Rootsi pigem tagaajaja rollis, kuid läks siis 25:23 ja 26:24 juhtima. Hispaania suutis kaks minutit enne mängu lõppu viigistada, aga Rootsi teenis finaali viimasel rünnakul seitsme meetri karistusviske, mille realiseeris Niclas Ekberg.

Rootsile on see viiendaks EM-kullaks, kõik neli senist võideti vahemikus 1994-2002. Hispaania tuli Euroopa meistriks nii 2018 kui 2020, neist esimeses finaalis alistati just Rootsi, toona tulemusega 29:23.

2022. aasta Euroopa meistrivõistlustel tuli pronksile Taani, kes alistas Prantsusmaa lisaaja järel 35:32.