Lees: loodan, et näeme kõval tasemel pingelisi ja otsustavaid mänge

13. jaanuaril Ungaris ja Slovakkias alanud Euroopa meistrivõistlused käsipallis on nüüd jõudnud oma haripunkti. Turniiri alustanud 24 võistkonnast on konkurentsi jäänud neli parimat ning reedel kohtuvad poolfinaalides valitsev Euroopa meister Hispaania ja maailmameister Taani ning olümpiavõitja Prantsusmaa ja Rootsi. Eesti käsipallikoondislane ja HC Tallinna mängija Kaspar Lees vaatas tagasi turniiri senisele käigule.

Kuigi turniiri algusfaasis oli palju juttu erinevatest väikeriikidest, kelle vägiteod võtsid käsipallimaailma üle, siis lõpuks rauges ka nende hoog, kui Hollandi jaks sai otsa põhiturniiriga. Montenegro ja Venemaa päris tippude tasemele ei küündinud. Nelja parima hulgast leiame vaid ala suured tegijad. Lisaks eelmainitud valitsevatele tiitlihoidjatele on Rootsi võitnud Euroopa meistrivõistlused rekordilised neli korda.

"Poolfinaali pääsesid võistkonnad, kes olid sellel turniiril parimaid esitusi näidanud. Kahel õhtul järjest mängiti kinni suured vahed ja järelikult väärisid kõik kohta nelja parema hulgas. Kõige rohkem on kahju Islandist, kelle sisu tuleb järgmistel suurturniiridel kõigil tähele panna ja tõenäoliselt on neil veel palju medalimänge ees," alustas Lees analüüsiga.

Enne teise faasi viimast päeva eksisteeris reaalne võimalus, et nelja parima hulka oleksid saanud vaid Skandinaavia riigid. Lõpuks võtsid Hispaania ja Prantsusmaa siiski Norra ja Islandi kohad lõpuminutite põnevate lahingutega ning viimased peavad leppima võitlusega viienda ja kuuenda koha pärast. "Mis puutub Norrasse, siis paberil peaksid nad olema medalisats, kuid seekord ei olnud lihtsalt nende turniir, mida ilmestas hästi ära kukkumine rootslaste vastu," jätkas koondislane.

Vaadates ette poolfinaalidele, siis selgeid favoriite on raske välja tuua ning ühest mängust oleneva tulemuse puhul võib kõike juhtuda. Taani oli kuni kolmapäevani turniiril väga võimsalt esinenud, kuid siis kaotati Prantsusmaale ning vaid tulevik näitab, kas hiilgavate esitustega esinenud Mathias Gidselile ja Mikkel Hansenile puhkuse andmine tasub end ära. Hispaania kaotusteta seeria küll katkes kehva mänguga Norra vastu, kuid oma kolmandat järjestikkust Euroopa kulda jahtivaid mehi kindlasti siin paaris alahinnata ei saa.

Prantsusmaa oli minutite kaugusel poolfinaalikoha kaotamisele, kuid siis võttis Dika Mem ohjad üle ning vedas oma kodumaa nelja parema sekka. Olümpiavõitjate seas on kogemust niipalju, et ehk saab neid siiski paaris favoriitideks pidada. Rootsi teekond poolfinaalidesse on olnud kindlasti kõige käänulisem. Oldi juba põhiturniiril sekundite kaugusel hävingust ja üldse kaheteist parima seast välja jäämisele. Sama põnevaks tehti ka oma elu Norra vastu, kui teise poolaja keskel otsustavas kohtumises veel neljaga taga oldi, kuid taas suudeti end sellest august välja võidelda. Kes teab, ehk on saatus seekord nende poolel. Sport armastab põnevaid lugusid ja Rootsi oma oleks neist kindlasti kõige napim.

"Enne poolfinaale pean soosikuks Taanit. Prantslased said tänu grupi võidule vastuseks hammustatavama satsi Rootsi näol, sest vaevalt nad Hispaaniat oleks vastaseks soovinud. Isiklikult hoian pöialt Rootsile, kelle kiire mäng on sümpaatne ja seda veab üks parimaid mängujuhte maailmas Jim Gottfridsson. Finaali pääsevaid võistkondi ennustada on raske ning loodan parem, et näeme kõval tasemel pingelisi otsustavaid kohtumisi," lõpetas Lees.

Turniiril on senini enim väravaid visanud islandlane Omar Ingi Magnusson, kes on tabanud 49-l korral. Välja tuleks tuua veel taanlaste Gidsel, kes on 36 viskest skoorinud 35 korral, mis teeb tema efektiivsusprotsediks uskumatud 97,2.

Reedesed poolfinaalid algavad kell 19.00 Hispaania ja Taani kohtumisega ning kell 21.30 lähevad vastamisi Prantsumaa ja Rootsi. Euroopa meister selgub pühapäeval kell 19.00.