Janar Mägi EM-ist: mõlemas poolfinaalis tuleb käsipalli igale maitsele

"Üsna õiged meeskonnad on poolfinaalides. Minu isiklik arvamus on see, et Taani on kindel favoriit, sest nemad on kõige vähem saanud ühe võtmemängija - koroonaviiruse - poolt sellel EM-il pihta. Teistel kõigil on olnud üsna palju probleeme," rääkis Vikerraadiole HC Kehra käsipalliklubi treener ning pikaaegne Eesti koondislane Janar Mägi.

"Väga palju ettevalmistusmänge jäi koondistel koroona tõttu ära. Osad isegi loobusid üldse mängimast, aga lõpuks olid turniiril kõigil võrdsed võimalused. Väga palju oodati näiteks kodumeeskonnast Ungarist, kes oli enda hale vari. Sloveenia oli üllatuslikult pildist täiesti kadunud, Saksamaal võttis koroona 16 meest maha, seal ei olegi midagi teha," selgitas Mägi.

Finaalturniiril osales 24 koondist. Esmalt pääsesid alagruppidest edasi pooled, seejärel moodustati kaks kuueliikmelist vahegruppi: nii selgitati välja poolfinalistid, kummastki vahegrupist kaks. Alagrupifaasi suured langejad olid Sloveenia ja Ungari, alagrupist ei pääsenud edasi ka näiteks Leedu.

Vahegruppi jäid pidama turniiril säravat mängu näidanud Holland, samuti näiteks Island, Norra ja Saksamaa. Island jäi nelja hulgast välja, kuna Taani kaotas vahegrupis Prantsusmaale. Norra jaoks sai otsustavaks üheväravaline kaotus Rootsile, kusjuures mängu juhiti veel viie väravaga.

"Mitte nii suurtel käsipallimaadel ongi see suureks miinuseks, et sageli on neil kaheksa-üheksa väga heal tasemel mängijat, aga kui nemad välja kukuvad, siis vahetuspinki ja samal tasemel uusi mängijaid... Suurtel, traditsioonilistel käsipallimaadel on kvaliteeti juurde lennutada. Islandil kindlasti midagi häbeneda ei ole; Hollandi puhul on viimase kolme-nelja aasta progress täiesti kosmiline," rääkis Mägi.

Reedel toimuvates poolfinaalides on vastamisi spordiala tõelised suurjõud: Prantsusmaa mängib Rootsiga ning Hispaania Taaniga. "Väga tihti juhtub nii, et mängus, kust ootad palju väravaid, tuleb neid vähe ja mängus, kust ootad korralikku kaitsetööd ja võitlust, hakatakse jooksma. Oleneb väga palju väravavahtide tööst. Käsipall on juba nii kiireks aetud, et mõlemas poolfinaalis tuleb igale maitsele nii väravaid kui kaitsetööd. Seal on kvaliteeti lihtsalt nii palju," kinnitas Mägi.

Käsipalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile saab Eestis otseülekannete vahendusel kaasa elada Euroopa Käsipalliliidu kodulehekülje kaudu.