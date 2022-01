Monfilsi tagasitulekule vastuse leidnud Berrettini pääses poolfinaali

Berrettini sooritas kolm tundi ja 48 minutit kestnud matši jooksul 51 äralööki ja kontrollis pärast publikult palju tuge leidnud Monfilsi tagasitulekut otsustavat setti algusest peale.

"Tunne on uskumatu, olen enda üle väga rõõmus," rääkis itaallane väljakuintervjuus. "Milline võimas võitlus, oli suurepärane mäng täis emotsioone. Arvasin kolmandas setis, et ta on mul peos ja siis leidsin end viiendast setist. Aga võitlesin tõepoolest kõvasti, jätsin endast kõik väljakule ja selle üle olen väga õnnelik."

Berrettini on nüüd poolfinaali pääsenud kolmel slämmiturniiril, mullu jõudis ta Wimbledonis finaali, kus jäi neljas setis alla Novak Djokovicile. Nelja parema seas kohtub maailma seitsmes reket endise esireketi Rafael Nadaliga.

Melbourne'is on võimalik poolfinaali pääseda teiselgi itaallasel, kui 11. asetusega Jannik Sinner mängib kolmapäeval maailma neljanda reketi Stefanos Tsitsipasega.