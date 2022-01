Nadal jõudis Austraalia lahtistel neljandasse ringi

Rafael Nadal võitis reedel Karen Katšanovit kaks tundi ja 54 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

"Täna ma mängisin väga hea mängija vastu, kes on samuti minu hea sõber. Kindlasti oli see minu parim matš pärast vigastuspausilt naasmist. Ma olen meeletult pingutanud, et siin olla. Olen väga õnnelik," rääkis Nadal pärast mängu.

Nadali esimese servi protsent oli 67 ning võttis esimeselt servilt koguni 83 protsenti ja teiselt servilt 56 protsenti punktidest. Seevastu Katšanovi suutis esimeselt servilt võtta 68 protsenti ja teiselt 39 protsenti.

Järgmises ringis läheb Nadal vastamisi prantslase Adrain Mannarino (ATP 69.) ja venelase Aslan Karatsevi (ATP 15.) kohtumise võitjaga.