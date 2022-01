Kiibus: närvipinge oli tavapärasest võistlusnärvist grammi võrra kangem

"Ma arvan, et kohtunikud andsid õiglase hinnangu. Olen rahul sellega, et suutsin ülejäänud elemendid kokku võtta ja ära teha. Muidugi ma ei ole rahul selle eksimusega, mis tuli, sest see polnud tehniline eksimus, vaid vaimne. Minu enda mõtted segasid. Närvipinge oli tavapärasest võistlusnärvist grammi võrra vängem," rääkis lühikavas 17. koha teeninud Eva-Lotta Kiibus.

"Ma üritasin võistlust nautida ja pakkuda show'd, et vaatajatele jääks postiivseid emotsioone," lisas Kiibus.

Kiibus tunneb, et on enne laupäevast vabakava positiivselt meelestatud. "Ma üritan seda kõike võtta positiivselt. Üritan laupäeval teha paremini, et minu üldine mälestus sellest kodusest võistlusest jääks positiivne ja meeldiv," ütles Kiibus.

"Ma täiesti nõustun Evaga. Oli näha pinget ja tunda oli seda vastutust, mis Eval on kodupubliku ees. See on suurem vastutus kui kuskil mujal võistlustel. Mul on hea meel, et esimene element, mis tihti on kõige raskem, tuli ilusti välja. Kokkuvõttes peab jääma rahule ja võitleme edasi," rääkis Kiibuse treener Anna Levandi.

