Petrõkina: neljapäeval sain kurva, nüüd rõõmsa kogemuse!

Eesti meister Petrõkina kogus kahe kava koondsummana 187,07 punkti, mis jääb 1,79 punktiga alla tema senisele isiklikule rekordile. Tema lõppkoht on veel selgumisel.

"Muidugi olen rahul," kinnitas Petrõkina naerdes ERR-ile. "On ka väikesed vead, aga see ei ole hull. Närvid olid, sest publikut oli veel rohkem [kui lühikava esitades], aga see täna isegi aitas."

"Iga võistlusega tuleb rohkem enesekindlust, isegi, kui võistlus läks halvasti. See on suur kogemus. Üleeile sain kurva kogemuse, täna rõõmsa!" tõdes Petrõkina.

"Rääkisime [lühi- ja vabakavade vahel] väga palju, sest meil oli aega," sõnas ERR-ile Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja. "Tahtsin, et ta näitaks kõiki oma oskusi, sest trennis sõidab ta oma kava väga hästi. Väikesed vead olid, aga olen muidu väga rahul."

"Lühikavas on vähem elemente ja seal on risk suurem. Kui seal ei tee oma elemente ära, kaotad palju punkte. Vabakavas on rohkem võimalusi, üks viga: paned silmad kinni, unustad ära, lähed edasi. Vabakava on meie jaoks lihtsam kui lühikava," lisas Varnavskaja.