Varnavskaja tahab Petrõkina ümber näha rohkem spetsialiste

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha saanud Niina Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja soovib, et sportlase ümber oleks suurem spetsialistide tiim.

Uisutajana Eesti meistrivõistlustel medaleid võitnud ja seejärel 1990. aastate alguses Kiievi jääballettis esinedes leiba teeninud Svetlana Varnavskaja võttis Tallinnas treenerina tööle Anna Levandi, kes avas 2001. aastal Rocca al Mare Uisukooli.

"Ma töötasin Kiievi jääballetis ja kui ma tulin tagasi, siis mul ei olnud tööd. Lugesin kuskilt ajalehest Anna Levandi artiklit, helistasin talle ja palusin, et võta mind tööle, et tahan töötada treenerina. Juba kakskümmend aastat me töötame koos Rocca al Mare Uisukoolis," meenutas Varnavskaja ERR-ile.

Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha saanud Niina Petrõkina on esimene õpilane, kellega Varnavskaja jõudis täiskasvanute tiitlivõistlustele. Tema käe all treenib üle kahekümne erineva tasemega noore.

"Alguses ma töötasin harrastajatega ja väikeste lastega. Tasapisi sain aru, et tahaks näidata mingit tulemust ka. Siis juba hakkasin mõtlema, tegema kõva tööd ja tasapisi jõudsimegi siia Euroopasse," sõnas Varnavskaja.

Et Petrõkina taset veel tõsta, sooviks treener, et sportlase ümber tekiks abitreeneri ja abikoreograafi näol suurem spetsialistide tiim.