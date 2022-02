Kiibus olümpiadebüüdist: hea aeg ja koht, kus hooaja teine tulemus teha

Kiibus sooritas edukalt kahest kolmekordsest toeloop'ist koosnenud kaskaadi ning kahekordse axel'i, kuid kolmekordse lutz'u maandumisel ta kukkus. "Üldiselt jään ikka rahule, kui võtan arvesse kõike seda, mis sellel teekonnal siia olümpiale üldse on olnud," ütles Kiibus, kes on suvest saadik olnud kimpus jalavigastusega. "Suutsin teha oma hooaja tulemuselt teise kava, arvan, et see oli hea aeg ja koht, kus seda teha."

"Peale kodust EM-i olin küll oma tulemuses pettunud, aga samas sain nii palju toetust, et sain aru, et pole midagi nukrutseda," ütles Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistlustel 11. koha saanud Kiibus. "Ja siis tuli ka väga palju muid probleeme seoses minu vigastusega mulle tee peale ette, mul polnudki väga palju aega siin juurelda selle üle, mida ja kuidas, vaid tuli tegutseda."

Kodus kogetud toetus aitas Kiibusel aga kindlalt olümpia suunas liikuda. "Tahtsin seda veel kogeda ja näidata ennast veel paremini kui ma seda olin teinud," avaldas ta, lisades, et olümpiadebüüdi eel oli ka pisut teistsugune närv sees: "Hästi palju kahetisi tundeid oli. Ühelt poolt sa õudselt naudid seda momenti, oled enda üle juba nii uhke, et oled siin, teisalt ei tahaks leppida ju ainult selle stardieelse rõõmutundega, vaid tahaks ka seda pärast tunda. Ja tahaks veel võistelda, tahaks vabakava ka näidata! Selliseid kõhklusi oli palju, aga lõpuks, kui kava käima läks ja eriti kui oli juba poole peal, hüpped tehtud, siis need emotsioonid olid tõesti võimsad!"

Kiibus tagas enda debüüdil ka edasipääsu vabakavale, saades lühikavas 21. koha. "Miinimumeesmärk on tõesti täidetud," rõõmustas ta. "Kui kõike olnut arvestada, siis see tulemus oleks võinud olla palju halvem."