Levandi eestlannade kohtadest: meid on 1,3 miljonit, peame olema uhked!

Petrõkinale tõi tugeva kaheksanda koha 187,07 punkti, mis jääb veidi vähem kui kahe punktiga alla tema isiklikule rekordile. Eesti naistest on tiitlivõistlustel paremat suutnud Jelena Glebova ja Eva-Lotta Kiibus, kes on mõlemad EM-il tulnud seitsmendaks. Kiibus pidi laupäeval piirduma 11. kohaga, kogudes 171,64 punkti.

"Kokkuvõttes olen ülimalt rahul tänase päeva tulemusega," kinnitas Kiibuse treener Anna Levandi EM-i stuudios päeva kokku võttes. "Meie tüdrukud on Euroopa meistrivõistlustel 8. ja 11.: come on! Meid on 1,3 miljonit inimest, aga meil on nii tugevad üksiksõitjad. Me peame olema väga uhked!"

Naiste üksiksõidus võtsid kolmikvõidu tugevad venelannad, kui 259,06 punkti kogunud maailmarekordinaisele Kamilla Valijevale järgnesid Anna Štšerbakova ja Aleksandra Trussova.

"Mulle väga meeldib Vene tüdrukute konkurents, see viib müstilise arenguni. Väga loodan, et meie tüdrukute järel tulevad järgmised, et neil oleks just selline sportlik konkurents. Nii tase kasvabki. Mul on tänasest päevast jäänud ainult parimad emotsioonid," tõdes Levandi.

"Publik oli fantastiline! Tahan meie publikut ja kõiki, kes siia on tulnud, väga tänada. See on uskumatu, milline aktiivsus! Keegi ei hoidnud end tagasi, publik oli suurepärane," lisas uisutreener.