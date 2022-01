Valijeva püstitas lühikavas maailmarekordi

Kamilla Valijeva kogus kohtunikelt lühikava eest 90,45 punkti ning venelannast sai esimene naine, kes on lühikavas teeninud üle 90 punkti.

Kaks aastat tagasi võitis Valijeva Tondiraba jäähallis juunioride MM-il kuldmedali. "Tunnen end siin nagu kodus, selline tunne on, nagu polekski siit kunagi ära läinud," ütles Valijeva, kes naudib Tallinnas võistlemist. "Olen äärmiselt õnnelik, et teenisin üle 90 punkti. Sellised punktisummad näitavad, et liigun õiges suunas," lisas Valijeva.

Teisena lõpetas lühikavas isiklikku rekordit parandanud belglanna Loena Hendrickx, kes kogus 76,25 punkti ja kolmandana koha teenis venelanna Aleksandra Trusova 75,13 punktiga.

Eva-Lotta Kiibus sai 59,16 punktiga 15. koha. "Ma arvan, et kohtunikud andsid õiglase hinnangu. Olen rahul sellega, et suutsin ülejäänud elemendid kokku võtta ja ära teha. Muidugi ma ei ole rahul selle eksimusega, mis tuli, sest see polnud tehniline eksimus, vaid vaimne. Minu enda mõtted segasid. Närvipinge oli tavapärasest võistlusnärvist grammi võrra vängem," rääkis Kiibus.

Valitsev Eesti meister Niina Petrõkina teenis 58,30 punktiga 17. koha. "Olen rõõmus, et saan laupäeval ka vabakavas sõita, aga ei ole rahul sellega, et ma ei teinud kõike nii nagu planeerisin," ütles Petrõkina.

Enne võistlust:

Stardijärjekorras eelviimasesse gruppi kuuluv Kiibus teeb oma etteaste kell 15.50. Petrõkina alustab kohe peale teda 15.56.

Kaks aastat tagasi Austrias toimunud EM-il seitsmenda kohaga paljusid üllatanud Kiibus on võidelnud jalavaludega ja näidanud seinast seina sõite. Kõva tahtega Anna Levandi õpilane ületas oktoobris esimese Eesti naisena alal 200 punkti piiri.

Samuti uuele tasemele tõusnud Petrõkina on teinud stabiilseid ja häid esitusi rahvusvahelistel jõuproovidel ning võitis Kiibust edestades Eesti meistritiitli. Jooksval hooajal on Petrõkina viinud oma kahe kava rekordi 188 punkti peale.

Lühikava 24 paremat pääsevad vabakavale, mis uisutatakse laupäeval ja suursoosikuteks on Venemaa tähed.

Selle hooaja alguses iluuisutamise GP-sarja etappidel suurepäraseid etteasteid pakkunud 15-aastane venelanna Kamilla Valijeva teeb Tallinnas oma tiitlivõistluste debüüdi. Tema selle hooaja parim tulemus on 272,71 punkti, mis ühtlasi tähistab ka maailmarekordit.

Favoriitide sekka kuulub ka 2021. aasta maailmameister ja 2020. aasta EM-i hõbe venelanna Anna Štšerbakova, kelle hooaja parim tulemus on 236,78 punkti. Samuti 2021. aasta MM-i ja 2020. aasta EM-i pronksmedali omanik venelanna Aleksandra Trusova, kes on sel hooajal teinud 232,37 punkti väärilise esituse.