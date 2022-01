Petrõkina: emotsioonid on nii kõrgel, et ma ei saa neid isegi püüda

Kõrgetasemelistel Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas uuendati viiel korral maailmarekordeid. Kõik neli kulda ja kokku üheksa medalit võitsid Venemaa uisutajad, kaks medalit teenis Itaalia ja ühe ajaloolise pronksi Läti koondis.

Suur uisupidu kulmineerus Tondiraba jäähallis pühapäeval galaetendusega, kus kolmekordsete hüpete oskust näitas ka Niina Petrõkina, kes saavutas Eesti koondise parimana kodusel tiitlivõistlusel kaheksanda koha.

"Emotsioonid on nii kõrgel, et ma ei saa neid isegi püüda. Mulle kõik meeldis ja ma uisutasin ühel jääl selliste tippsportlastega, et see on juba suur kogemus minu jaoks," rääkis Petrõkina.

Uue tegijana Eesti spordis esile tõusnud 17-aastane Niina Petrõkina hakkas alaga tegelema nelja aastaselt. Ema viis ta uisutrenni, et ta oleks tervem, sest lapsepõlves põdes Niina tihti külmetushaiguseid.

"Minu ema vaatas filmi iluuisutamisest ja talle meeldis. Samas ema ei arvanud, et kuskil 15-aastat tagasi, et ma lähen iluuisutamisega tegelema,sest tal oli klassiõde, kes käis iluuisutamas ja tuli kooli ja tal olid käed ja jalad sinised. Mul oli aga suur nohu lapsepõlves ja ema arvas, et see sport aitab mind," ütles Petrõkina.

Esikümnesse jõudmisega täitis Petrõkina MM-ile pääsu tingimuse ja pärast olümpiamänge, kus stardib Eva-Lotta Kiibus, kinnitab Eesti Uisuliit märtsi lõpus Prantsusmaal võistleva koondise. Nädal aega kestnud tiitlivõistlus andis palju positiivseid emotsioone ja paindlikkust ilmutanud korraldajaid kiitis ka ülikogenud Venemaa treener Aleksei Mišin.

"Meil on hea tiim ja selle tiimiga oli seda hea teha. See on selliste eestlaste "can do" [saame hakkama - toim.] suhtumine ja me teeme ära. Kõige paremini võtab võistlust kokku hommikune vestlus Aleksei Mišiniga. Ta ütles, et te viisite võistluse hästi läbi. Ma ütlesin, et me püüame. Tema vastus sellele oli, et paljud püüavad, aga kõigil ei tule välja. Selles mõttes, et me püüdsime ja tegime ära," rääkis EM-i korralduskomitee koosseisu kuulunud Margus Hernits.

Sama korraldustiim viib juba uuel nädalal Tallinnas läbi Nelja kontinendi meistrivõistlused, mille ülekandeid vahendame neljapäevast pühapäevani. Pileteid Ameerika, Aasia, Aafrika ja Okeaania parimate tiitlivõistlusele veel jagub.