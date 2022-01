Petrõkina: ma ei teinud kõike nii nagu planeerisin

"Praegu ma ei tunne midagi. Olen rõõmus, et saan laupäeval ka vabakavas sõita, aga ei ole rahul sellega, et ma ei teinud kõike nii nagu planeerisin," rääkis Niina Petrõkina.

"On väga tore kui on nii palju inimesi, kes sulle kaasa elavad, aga see teeb võistlusele keskendumise raskeks. Proovisin võimalikult hästi keskenduda, aga närvid said minust võitu," lisas Petrõkina.

Treeneri Svetlana Varnavskaja sõnul mõjutas valitseva Eesti meistri esitust närvipinge. "Niina tundis liiga suurt vastutust. Kui võistlus toimub kuskil välismaal, siis on palju lihtsam. Aga siin sa tead, et on tuttavaid ja trennikaaslaseid, kes kõik vaatavad. Liiga suur pinge oli," ütles Varnavskaja.

"Ma arvan, et laupäeval on lihtsam. Niinal on väga hea vabakava ja ta on nii trennis kui ka võistlustel teinud puhtaid sooritusi," lisas Varnavskaja.

