Petrõkina kandideerib rahvusvahelise uisuliidu parima uustulnuka auhinnale

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) avaldas nimekirja ISU auhindadele kandideerijaist, parima uustulnuka kategoorias on nomineeritud ka valitsev Eesti meister Niina Petrõkina.

Kuues kategoorias on ühtekokku 69 kandidaati, võitjad selguvad rahvahääletuse ja ajakirjanike hääletustulemuste liitmisel ja avalikustatakse järgmise aasta 5. veebruaril Zürichis peetaval uisugalal.

Kui varasemalt on kandidaadid valitud hooaja põhjal, siis sel korral muudeti kriteeriume – Ukraina sõjast mõjutatult otsustas ISU tänavuse auhinnagala lükata järgmisesse aastasse ja seetõttu valiti kandidaadid kalendriaasta saavutuste põhjal.

Kahe kategoorias – elutööauhind ja uuendusena erisaavutus – valib võitja ISU auhindade komisjon, fännid ja ajakirjanikud saavad parimaid valida kuues kategoorias – kõige väärtuslikum(ad) uisutaja(d), parim kostüüm, kõige meelehautuslikum kava, parim uustulnuk, parim koreograaf ja parim treener.

Hääletada saab siin ja selleks peab end lehel eelnevalt registreerima, iga inimene saab hääletada vaid ühe korra.

Parima uustulnuka kategoorias on nomineeritud uisutajad, kes osalesid esimest korda täiskasvanute arvestuses ISU võistlustel ja tegid seda edukalt. Nominente on viis: Niina Petrõkina, ameeriklanna Isabeau Levito, Gruusia paar Karina Safina – Luka Berulava, USA-d esindavad ukrainlased Anastasia Smirnova –Danylo Siianytsia ja jaapanlanna Rinka Watanabe.

18-aastasel Petrõkinal jäi erinevatel põhjustel pea poolteist hooaega vahele, aga mullu sügisel naasis ta võimsalt võistlustulle, tehes häid esitusi rahvusvahelistel võistlustel ning seejärel teenis ta kodustel meistrivõistlustel esimest korda üle 200 punkti ja võitis enda esimese Eesti meistritiitli. Kuldmedal tagas talle ühtlasi koha ka Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistlustele, kus Petrõkina tegi vabakavas täismaja ees suurepärase kava, teenis isikliku rekordi ja lõpetas EM-i kaheksanda kohaga. Kevadel tegi ta debüüdi ka MM-il, kus sai 16. koha.

Sel sügisel pääses Petrõkina esimest korda võistlema täiskasvanute GP-sarjas, kus sai Kanada etapil kuuenda ja Jaapani etapil seitsmenda koha. Lisaks sai ta Budapesti Challenger-sarja võistlusel kolmanda koha.

Petrõkina vabakava kodusel EM-il:

Alles 15-aastane Levito võitis aprillis Tallinnas juunioride MM-tiitli ja tegi täiskasvanute seas debüüdi sel sügisel, saades teise koha nii USA kui Suurbritannia GP-etapil ning seejärel ka GP-finaaletapil.

18-aastane Safina ja 20-aastane Berulava triumfeerisid samuti Tallinnas juunioride MM-il, aga täiskasvanute seas said nad Tallinnas EM-il neljanda koha ja täpselt samal positsioonil lõpetasid nad ka MM-il, Pekingi olümpial sai Gruusiat esindav paar üheksanda koha.

18-aastane Smirnova ja 22-aastane Siianytsia võistlevad sellest hooajast ainult täiskasvanute arvestuses. Nad said kutse kahele GP-etapile, kuid Siianytsia vigastuse tõttu said võistelda vaid Soome etapil, kus said neljanda koha.

20-aastane Watanabe lõpetas Tallinnas juunioride MM-il Petrõkina järel üheksandana, aga käimasolevat hooaega alustas ta Challenger-seeria võistlusel Itaalias, kus teenis esimest korda rahvusvahelisel võistlusel üle 200 punkti ja alistas enda koondisekaaslase, valitseva maailmameistri Kaori Sakamoto. Watanabe pääses asendusliikmena GP-võistlustele ning sai kohe enda debüüdil Kanada etapil esikoha. GP-finaaletapil oli Watanabe neljas.

Kõige väärtuslikuma uisutaja auhinnale kandideerivad:

* Nathan Chen (USA) – Pekingi olümpiavõitja

* Yuma Kagiyama (Jaapan) – Pekingi olümpiahõbe ja MM-hõbe

* Riku Miura – Ryuichi Kihara (Jaapan) – GP-finaaletapi võitjad ja MM-hõbe

* Gabriella Papadakis – Guillaume Cizeron (Prantsusmaa) – Pekingi olümpiavõitjad ja valitsevad maailmameistrid

* Kaori Sakamoto (Jaapan) – Pekingi olümpiapronks ja valitsev maailmameister

* Anna Štšerbakova (Venemaa) – Pekingi olümpiavõitja ja EM-hõbe

* Sui Wenjing – Han Cong (Hiina) – Pekingi olümpiavõitjad

* Shoma Uno (Jaapan) – Pekingi olümpiapronks ja valitsev maailmameister, GP-finaaletapi võitja