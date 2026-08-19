Putini toetaja Valijeva tagasitulek tekitas pahameelt ka Venemaal

Venemaa iluuisutäht Kamila Valijeva sai rahvusvaheliselt uisuliidult loa naasta võistlusrajale neutraalse sportlasena, kuid tema tagasitulek Vladimir Putini ja tema poliitika toetajana on tekitanud teravat kriitikat ka Venemaal.

Erilist kriitikat on pälvinud uisuliidu otsus anda neutraalne staatus ühele Venemaa iluuisutamise enim kõneainet pakkunud sportlasele – 20-aastasele Kamila Valijevale.

Rahvusvaheline uisuliit andis augustis Valijevale neutraalse sportlase staatuse, mis tähendab, et 20-aastane Venemaa täht saab enam kui nelja aasta möödudes naasta rahvusvahelistele võistlustele.

"Rahvusvahelise uisuliidu arvates on see siis "neutraalne" sportlane. Mul pole sõnu. See on häbiväärne," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina kelgutaja Vladõslav Heraskevõtš.

Kamila Valijeva tõusis ülemaailmse spordipubliku huviorbiiti 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel. Olümpiamängude ajal selgus, et toona 15-aastane iluuisutaja oli hooaja varasemas faasis andnud positiivse dopinguproovi.

Dopinguproov tõi Valijevale kaasa nelja aasta pikkuse võistluskeelu, mis lõppes 2025. aasta detsembris. Valijevaga seotud küsimused ei puuduta aga mitte dopingut, vaid seda, mis toimus pärast ülemaailmseks paisunud skandaali.

Pärast Pekingi taliolümpiamänge sai Valijeva endale ka kuulsa toetaja.

Vladimir Putin kiitis Valijeva annet ja kritiseeris antidopinguametkondi, kui kohtus 2022. aasta aprillis Kremlis Venemaa olümpiasportlastega.

Pärast Kremlis toimunud üritust jõudis Valijeva taas uudistesse 2024. aasta veebruaris, kui ta istus Kaasanis toimunud spordivõistlusel Games of the future Putini kõrval.

Hiljem samal aastal osales Valijeva Kremlis toimunud Putini ametisse astumise tseremoonial.

Valijeva toetus Putinile ei ole kõigile venelastele olnud meeltmööda. Valijeva pahandas paljusid 2025. aasta suvel, kui ta asus toetama valitsuse uut internetiseadust, mis piirab vabadusi.

Eelmise aasta juulis otsustas võimupartei Ühtne Venemaa, et režiimi poolt äärmuslikuks liigitatud materjalide otsimine ja vaatamine muutub karistatavaks.

Venemaa valitsus peab äärmuslikuks ka opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi korruptsioonivastast fondi, LGBTQ-liikumisega seotud sisu ja teatud lääne sotsiaalmeediaplatvorme, näiteks Instagram.

Õigusreform tekitas Venemaal suurt muret, kuid Valijeva kaitses seda kindlalt oma Telegrami kanalil.

"Me ei sea kahtluse alla tõsiasja, et punase tulega sõitmine on keelatud. Me ei tee seda, sest mõistame, et see puudutab meie turvalisust. Sama kehtib ka siin: mõned mõistlikud piirangud kaitsevad meid kõiki reaalse ohu eest", kirjutas Valijeva.

Postitusest kirjutanud meediaväljaanded said hulgaliselt vihaseid kommentaare, milles nimetati iluuisutajat silmakirjatsejaks ja valitsuse hääletoruks. Valijeva ise sulges selle peale oma Telegrami postituse kommentaariumi.

Ka Valijeva treenerite meeskonnal on sidemeid Venemaa poliitilise eliidiga.

Uisutaja vahetas 2025. aasta sügisel treenerit, liikudes Eteri Tutberidze juurest Svetlana Sokolovskaja käe alla. Sokolovskaja sportlaste meeskond kuulub Tatjana Navka akadeemiasse. Navka on seejuures ka Vladimir Putini pikaajalise usaldusisiku ja pressiesindaja Dmitri Peskovi abikaasa.