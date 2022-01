Nadal võitis settigi kaotamata Melbourne'i turniiri

20-kordne suure slämmi võitja Rafael Nadal alistas finaalis kvalifikatsioonist alustanud ameeriklase Maxime Cressy (ATP 112.) 7:6, 6:3. Nadal ei kaotanud terve turniiri jooksul ühtegi setti.

