Murray sai Austraalia lahtistele vabapääsme

34-aastane šotlane pidi tänavused Austraalia lahtised positiivse koroonaproovi tõttu vahele jätma. Viimati mängis turniiri viiekordne finalist Melbourne'is 2019. aastal.

"Mul on väga hea meel taas Austraalia lahtistel kaasa lüüa," rääkis Murray neljapäeval. "Mul on Austraalias suurepärase publiku ees mängides olnud palju häid aegu ja ma ei jõua oodata, et Melbourne Parkil taas väljakule astuda."

Murray on praegu maailma edetabelis 134. kohal.