Dominic Thiem ei osale Austraalia lahtistel

28-aastane Dominic Thiem jätab randmevigastuse tõttu hooaja esimese suure slämmi turniiri vahele. Austerlane jättis lõppenud hooaja pooleli juba suvel, kui pidi randmevigastuse tõttu loobuma USA ja Wimbeldoni suure slämmi turniiridest.

"Pärast lühikest jõulupausi olen koos oma tiimiga otsustanud, et muudan oma esialgset võistluskalendrit. Alustan hooaega Argentinas Cordoba lahtistel, mis toimub jaanuari lõpus," kirjutas Thiem ühismeedias.

"Eesoleval hooajal ma Austraalia lahtistel ei osale. Jään Austraalia tennisefänne igatsema, kuid kindlasti osalen 2023. aastal. Usun, et see on õige otsus selleks, et võistlustulle edukalt naasta," lisas Thiem.

Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.