HC Tallinn sai eurosarjas napi kaotuse

HC Tallinna vastane EHF European Cup'i eelringis oli Leedu valitsev meister Vilniuse VHC Šviesa. HC Tallinn on varasemalt Šviesaga neljal korral Balti liigas mänginud ning saanud ühe võidu, kaks kaotust ja ühe viigi. Laupäeval sai Eesti meeskond Leedu meistrilt 22:24 (12:11) kaotuse.

"Meil oli täna halb päev. Mitmed pallurid, kes pidanuks meeskonda kandma, ei õnnestunud ja päeva lõpuks peab olema rahul, et võtame kodumängule kaasa ainult kaheväravalise kaotuse. See jätab kõik võimalused õhku ning paremini mängides on meil šanss siit paarist edeneda," kommenteeris Tallinna peatreener Bo Östergaard.

Esimene poolaeg kulges tasavägiselt, meeskonnad vahetasid omavahel väravaid ning HC Tallinn läks poolajale 12:11 eduseisus. Teist poolaega alustas Leedu klubi paremini ning 37. minutiks suurenes meeskondade vahe esimest korda kahele väravale, kui VHC läks kohtumist 12:14 juhtima. Leedu klubi seejärel oma edu enam ei loovutanud ning kohtumise 49. minutiks oli VHC edu 14:19.

Pikalt kõikus mängu lõpus vahe kolme-nelja värava peal, kuid kohtumise viimastel minutitel proovis HC Tallinn Aleksei Štšerbaki väravatest mänguseisu viigistada. Vaatamata Eesti klubi parimatele pingutustele jäi lõpptulemuseks 22:24 ning HC Tallinn läheb korduskohtumisele kaheväravalises kaotuseisus.

"Nagu juba kombeks, tegime korraliku avapoolaja, kuid sattusime raskustesse teisel. Saime palju karistusi ja vähemuses mängimine kahtlemata segas. Aga olen rahul, kuidas poisid viimased viis kuni seitse minutit võitlesid ning vahet vähendasid," tunnistas Östergaard.

HC Tallinna parimana viskas Aleksei Štšerbak seitse väravat. VHC parimatena viskasid Valdas Drabavicius ja Tadas Rasakevicius kuus väravat.

Kordusmäng Leedu meistriga toimub järgmisel pühapäeval Kalevi spordihallis.