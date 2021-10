Eesti kohtunikke ja delegaate ootavad tihedad euronädalad

Alanud hooajal tegutseb rahvusvahelisel tasemel üks Eesti kohtunikepaar ja kolm delegaati. Sel nädalal sõidavad vilemehed Marion Kull ja Alvar Tint eurosarjamängule põhjanaabrite juurde. Töökohustused ootavad ka delegaate – Kalev Ventsli toimetab Norras ning Toivo Järv Leedus ja Lätis.

Kalev Ventsli: tähestik on sama, aga käekiri kõigil erinev

Septembri lõpul Euroopa liigas HK Malmö – Toulouse'i Fenix matšil delegaadina toiminud Kalev Ventsli vastutab korraga kahe mängu eest. Nærbø IL ja Mikk Pinnoneni endine koduklubi Sassari Raimond mõlemad European Cup sarja eelringi kohtumised Norras. Kohtunikeks on eestlasele vägagi tuttavad Ivars Černavskis ja Edmunds Bogdanovs.

"Eks see ole kahe otsaga asi. Ühest küljest on lihtsam, kui kohtunikud on vanad tuttavad. Aga iga mäng on siiski erinev ning sel korral on meil kahe mänguga variant, mis teeb olukorra jällegi omalaadseks," sõnas 17. hooaega Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaadina alustanud Ventsli.

"Piltlikult võiks öelda, et tähestik on kõigile sama, aga käekiri on igal inimesel erinev. Nii ka reeglite ja kohtunikega. Esimene mäng annab kindlasti palju informatsiooni võistkondadele, kuidas kohtunikud olukordi tõlgendavad ja võimaldab treeneritel teiseks kohtumiseks muudatusi teha," selgitas Ventsli.

"Delegaadirolli kõige tähtsam osa on, et mäng toimuks ja et see korraldataks vastavalt EHF-i kriteeriumitele. Mõlemal võistkonnal peavad olema mängimiseks võrdsed ja turvalised tingimused. Mängupäeva hommikul toimuvad tehnilised koosolekud on muutunud pikemaks tänu lisandunud COVID-19 materjalide kontrollile," lisas 60-aastane kogenud delegaat.

Kohtunikutöö on põnev alternatiiv või jätk mängijakarjäärile

Ventsli tuli korduvalt nii Eesti NSV kui ka taasiseseisvunud Eesti meistriks, esindades legendaarset Tallinna Kooperaatorit, aga ka Valga SK Maret-Sporti ja HC Viimsit. "Mängijakarjäär tuli kindlasti kasuks, ent tean oma kogemustest, et nii-öelda mängijamõtlemisest ülesaamiseks läheb umbes kolm aastat aega," tunnistas Ventsli.

"Meie noormängijad võiks tõsiselt kaaluda kohtunikuametit, sest see annab võimaluse jääda armastatud ala juurde, kui pallurikarjäär mingil põhjusel ei õnnestu. Eesti rahvuskoondis pole veel suurvõistluste finaalturniirile jõudnud, aga selline saavutus on võimalik ka ametnikuna," kutsus Ventsli noori mängijaid üles põnevale karjäärijätkule mõtlema.

Lisaks Ventslile saab Itaalia käsipalliga sel laupäeval kokkupuute kohtunikepaar Marion Kull ja Alvar Tint. Nad panevad vile suhu Helsingis, kus naiste European Cup sarjas võõrustab Soome meister Dicken itaallaste SSV Brixen Südtiroli.

Kaks nädalat järjest tegutseb delegaadina Toivo Järv, kes sel laupäeval on määratud meeste European Cupi eelringimängule Klaipeda HC Dragunas – MŠK Považska Bystrica. Nädal hiljem võtab eksväravavaht ette teekonna Dobelesse, kus Läti meister ZRHK Tenax võõrustab sama sarja kordusmängus Valgevene klubi Mogiljovi HC Mašeka.