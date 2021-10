Tänak: kurvikiirus oli tõenäoliselt liialt suur

"Puukänd kahjustas autot üsna palju. Löök oli üsna kõva," rääkis Tänak hiljem intervjuus WRC televisioonile. "Kurvikiirus oli tõenäoliselt liialt suur, pisut lukustus ja samuti ei olnud tee päris puhas. Kõik kokku - ei suutnud päästa."

Tänakul oli ohtlik moment ka päeva teisel katsel, aga piruetiga millelegi otsa ei sõitnud ja pääses jätkama. "Kindlasti olid need sõiduvead," tunnistas ta.

"Ma ei ole kindel, et me liiga palju vajutasime - ausalt öeldes ei olnud meil sellist kiirust, et sõita üle piiri. Aga need [olukorrad] olid väiksed üllatused."