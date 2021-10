Tänak ei saa laupäeval startida

"Nad ei saa homme startida, sest šassii on kahjustatud," teatas Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Puukänd kahjustas autot üsna palju. Löök oli üsna kõva," rääkis Tänak pärast katkestamist intervjuus WRC televisioonile. "Kurvikiirus oli tõenäoliselt liialt suur, pisut lukustus ja samuti ei olnud tee päris puhas. Kõik kokku - ei suutnud päästa."

