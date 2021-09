Serviti, Viljandi ja Raasiku said Balti liiga nädalavahetusel teisegi võidu

Serviti juhib Balti liigat kaheksa punktiga. Samuti täiseduga – aga kolmest mängust – alustanud Viljandi tõusis teiseks. Sama punktiarv on ühe enampeetud mängu juures Kaunase Granitas-Karysil. Raasiku/Mistral on tabelis neli ja Kehral kaks punkti, Tapa on seni nulli peal.

Viljandi üllatas Läti meistrit, Raasiku alistas HK Ogre

Kui päev varem startis Viljandi HC liiga tiitlikaitsja Klaipeda HC Dragunase vastu hästi, siis pühapäevast mängu alustati suisa hiilgavalt. Kaitses tegutseti Dobele ZRHK Tenaxi vastu üliedukalt, Rasmus Ots näitas tippklassi ning isegi neli minutit vähemuses mängides kasvatati edu. 14. minutil tegi Hendrik Koks karistusviskest seisuks 9:1!

Loomulikult ei andnud Läti meister alla ning jõudis 5:1 vahespurdiga nelja värava kaugusele. Poolajavile eel viskas Mihkel Lõpp 12:7. Tenax hiilis lähemale, aga ennastsalgav kaitsetöö, Otsa tõrjed ning Ott Variku kiirrünnakud aitasid mulgid 19:11 ette.

Läti koondislastest kubisevat tiimi siiski nii lihtsalt ei murra. Tenax vähendas vahe kolmele ja 52. minutil juba kahele väravale, kui Egils Politers joonelt 21:19 viskas. Viljandi võitlusvaim ja kiired rünnakud tõid aga suurepärase 24:22 võidu. Ott Varik ja Sten Maasalu tabasid viis ning Mihkel Lõpp ja Kristo Voika neli korda.

Laupäeval Balti liigas esimese võidu saanud Raasiku/Mistral oli võõrsil vastas HK Ogre, kes hooaja eel mitme Riia Celtnieksi mängijaga tugevnes. Avapoolaeg kulges võrdses heitluses, aga värava-kahega oli pidevalt peal Eesti meeskond. 17-aastase Arno Vare värava järel mindi puhkama raasikulaste 17:15 eduseisul.

Teise pooltunni algul tabas korduvalt Marko Slastinovski, kuid 38. minutil oli Raasiku edu minimaalne, 22:21. Siis võttis skoorimiskohustused üle Martin Nerut ning Jüri Lepa hoolealused põgenesid eest. Raasiku/Mistra sai teise võidu järjest tulemusega 37:30. Nerut viskas üheksa ja Slastinovski kuus väravat.

Täiseduga jätkav Serviti sai kindla võidu

Tänavusel hooajal seni vaid võite tunnistav Põlva Serviti kohtus mulluse Balti liiga pronksimängu vastasega. Alytuse Varsa-Stronglasasi vastu saadi Henri Sillaste kolme värava abil kiirelt 4:1 ette, kuid lubati siis vastane paaril korral viigini. Uuesti vahe sisse teinuna leedukaid enam liiga lähedale ei lastud.

Poolaja võitis Serviti 15:10 ja ehkki Varsa vähendas vahe kolmeväravaliseks, spurditi siis jälle eest. 40. minutil tegi Ülljo Pihus seisuks 20:13 ja peagi kasvas edu kahekohalise numbrini. Serviti sai kindla 31:20 võidu, Sillaste tabas kuus ning Robin Oberg ja Mathias Rebane neli korda.

"Mehed tegid mõlemal päeval töö hästi ära, võib-olla eile oli mängupilt pisut parem. Ega me mingeid imemänge teinud, aga jagasin mänguaega võrdselt ja kõik esinesid stabiilselt. Tähtsaim on, et neli punkti tabelis juures ja mängijad terved," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

SK Tapa külastas Balti liiga mullust tšempioni Klaipeda HC Dragunast ning suutis soosikule anda korraliku lahingu. Kaotusseisust tuldi pidevalt välja ning 24. minutil tõi Artur Morgenson tabloole 15:15 viigi. Poolaja lõpp vajus pisut ära ning teist pooltundi alustati Dragunase eduseisul 21:17.

Väravaterohkes kohtumises kasvas vahe üle kümne värava, Tapa võitles, kuid tugevam võttis lõpuks oma ja Dragunas sai 40:32 võidu. Rail Ageni viskas tapalaste kasuks kümme, Morgenson kaheksa ja Ilja Kosmirak neli väravat.

Mart Raudsepp: nädalavahetuse hindeks paneks nelja

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustas Kaunase Granitas-Karyst. Külalised alustasid paremini, said kuuendaks minutiks 4:1 ja tosina minuti järel 8:4 juhtima. Kodumeeskond oli hädas realiseerimisega, ehkki head tõrjetööd tegi ka vastaste puurivaht Lukas Gurskis.

Siis hakkas vaikselt õnnestumisi tulema ning kaotusseisul 6:10 tehti 5:0 vahespurt, mille lõpetuseks Tanel Vilks kiirrünnakust Kehra 11:10 ette viis. Puhkepausi eel tõrjus Mikola Naum karistusviske ning David Mamporia pommitas vaheajaseisuks 15:13.

Teine poolaeg algas Kehra domineerimisel. 40. minutil viskas Sigmar Seermann 22:16 ja veel 46. minutil oldi ees 25:20. Järgmise 14 minutiga lisandus Kehra arvele veel vaid üks tabamus. Poolteist minutit enne lõppu sai 27:26 juhtima Granitas ja nii mäng lõppeski. Danil Gumjanov viskas kaheksa ja Seermann neli väravat.

"Võimaluste realiseerimine on hetkel meie murelaps, nii ka täna. Valus kaotus küll, aga nädalavahetuse kooolipoisihindeks paneks ikkagi nelja. Mõlemal puhul võitlesime kaotusseisust välja, aga teist päeva järjest tugeva vastasega mängimiseks napib meil praegu koosseisus sügavust," kommenteeris Kehra peatreener Mart Raudsepp.