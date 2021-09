Ametlik: Bottast hakkab Mercedeses asendama George Russell

Bottas teatas esmaspäeval, et liitub järgmisest hooajast Alfa Romeo meeskonnaga, kinnitades avalikku saladust, mille järgi praegune Williamsi piloot George Russell keerab järgmisel aastal kaasmaalase Lewis Hamiltoni kõrval Mercedese rooli.

Russell ütles, et üleminek Mercedesesse on tema karjääri jaoks väga suur samm. "Vaadates järgmist hooaega, siis valetaksin, kui ütleksin, et ei ole väga ärevil. See on meeletult suur võimalus ja üks, millest tahan mõlema käega kinni haarata. Aga ma ei hakka ennast petma, tean, et mul on palju õppida," ütles britt meeskonna pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et Bottas on meeskonnas lati kõrgele tõstnud, aga ootab väga koostööd Lewis Hamiltoniga, keda Russell peab ajaloo parimaks sõitjaks. "Olen teda eeskujuks pidanud alates sellest, kui tegelesin kardispordiga ja võimalus õppida kelleltki selliselt nii rajal kui ka sellelt kaugemal saab mind sõitja, professionaali ja inimesena ainult paremaks teha," ütles Russell, lisades, et sel hooajal on ta veel üheksa sõitu Williamsi piloot ning peab sellele keskenduma.

Ka AlphaTauri meeskond kinnitas teisipäeval enda pilootide koosseisu järgmiseks hooajaks ning Itaalia meeskonna eest jätkavad järgmisel hooajal kihutamist Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda.

Üheksa sõitu enne hooaja lõppu juhib vormel-1 MM-sarja Red Bulli piloot Max Verstappen 224,5 punktiga. Teine on Lewis Hamilton 221,5 punktiga, edestades Bottast, kes on 123 punktiga kolmas. Järgmine etapp toimub 10.-12. septembril Itaalias.