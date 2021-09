Williams leidis Russellile asenduse

25-aastasest Tai päritoluga Albonist saab järgmisest hooajast George Russelli asemel Williamsi meeskonna sõitja. Russell hakkab järgmine hooaeg sõitma Mercedese meeskonnas.

Albon on varasemalt vormel-1 sarjas sõitnud Toro Rosso ja Red Bull Racingu meeskondades. Käesoleval vormel-1 hooajal pole Albon sarjas sõitnud, vaid on pidanud hooaja veetma Red Bull Racingu meeskonna testisõitjana.

Albon on sel hooajal sõitnud DTM sarjas, esindades AlphaTauri meeskonda. DTM sarjas on Albon tõusnud kolmel korral ka poodiumile, võites Saksamaal, Nürnburgringil toimunud võistluse. Samuti saavutas Albon kolmanda koha nii Itaalias kui ka Belgias peetud võidusõitudel.

I can't tell you how good it feels to say.. I'm joining @WilliamsRacing for 2022!! The most sincere thank you to Jost and everyone at Williams for trusting me with this opportunity and of course @redbullracing especially Christian and Dr. Marko for making this possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L